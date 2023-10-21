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台灣國際職業婦女協會創立台中第二分會 林秀芬擔任理事長

台灣國際職業婦女協會今日盛大舉辦台中第二分會創立大會！圖／曾麗芳
台灣國際職業婦女協會今日盛大舉辦台中第二分會創立大會！圖／曾麗芳

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由專業及優質職業女性組成的「台灣國際職業婦女協會」，今（21）日在清新溫泉飯店盛大舉行台中第二分會創立儀式，由林秀芬擔任首屆理事長。總會理事長郭壽珍與各分會代表皆到場祝賀，並頒發會旗與當選證書！

台灣國際職業婦女協會今日創立台中第二分會，各分會代表都到場祝賀！圖／曾麗芳
台灣國際職業婦女協會今日創立台中第二分會，各分會代表都到場祝賀！圖／曾麗芳

林秀芬說，非洲有一句諺語「一個人可以走得快，一群人可以走得更遠」，由於第一分會所有會員的努力，吸引更多優質女性加入，會員數超過百人，因此成立台中第二分會。為了共創美好的未來，她將執行永續經營的理念，結合具有共同理念的女性，一起來完成這些工作，並推行社會公益。

國際職業婦女協會（IFBPW）是一個由專業及優質職業女性組成的國際團體，對於聯合國制訂婦女政策具有相當的影響力，每年都要在婦女地位委員會上，針對不同的主題有提供建議，為婦女爭取更多的權益空間。

林秀芬（左）擔任台中第二分會理事長，總會理事長郭壽珍到場祝賀，並頒發會旗與當選證書！圖／曾麗芳
林秀芬（左）擔任台中第二分會理事長，總會理事長郭壽珍到場祝賀，並頒發會旗與當選證書！圖／曾麗芳

台灣國際職業婦女協會台中第一分會在2008年成立後，受到眾多女性的肯定，會員數愈來愈多，於是21日正式成立第二分會，並由林秀芬擔任理事長。

林秀芬表示，該協會宗旨，包括幫助婦女就業與二度就業；保護婦女權益；幫助婦女創業、拓展事業，以及增加專業知識；克服社會加諸女性的限制；創造有利婦女成長的工作教育健康環境。台中第二分會將不餘遺力貫徹上述宗旨。

另外，林秀芬強調，在會務方面也結合了聯合國永續發展目標，還有目前ESG 的世界潮流，希望透過例會，讓姐妹們認識這些內涵。

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