高市模範父親協會辦捐血各界響應 貢獻逾1200袋熱血

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國內血庫告急，缺血嚴重，高雄市模範父親協會為嚮應捐血，今天上午在仁武區澄觀園高爾夫球練習場舉辦捐血活動，現場有4部捐血車為民眾服務，由於現場備有豐富的禮品，吸引不少民眾響應「捐血一袋，救人一命」之善舉，今日捐血即超過1200袋，為血庫幫助不少。

高雄市模範父親協會已連續5年舉辦捐血活動，會員們包括公司董事長、獅子會總監、醫生、律師及社會賢達等，大家放下身段捲起袖子在現場為服務民眾，不僅出錢出力，投身公益親力親為的精神更是感動各界，贊助的費用及捐贈的禮品每年不斷增加，讓該協會每年舉辦的捐血活動廣獲支持，去年募得熱血1005袋，今年貢獻超過1200袋熱血。

高雄市模範父親協會理事長黃良華表示，至今已連續5年在仁武舉辦捐血活動，感謝高雄市堆高機同業安全管理協進會理事長黃介誠連續2年號召會員伙伴加入捐血活動行列擔任協辦，也非常感謝京典開發有限公司、主幼實業有限公司及方師傅點心坊共同贊助麵包兌換券，以及仁武烤鴨及飛天甕缸雞以接近成本價方式提供摸彩品，還有協助宣傳的金聲廣播電台、港都電台等。

黃良華說，很高興今年有盧記烤鴨、三山苑咖啡廳加入捐血協辦行列，感謝有這麼多熱心的單位，最重要的還是要感謝有滿滿愛心的高雄市民一起來共襄盛舉，雖然是一袋小小的血液，卻能幫助寶貴生命的延續。

協會副理事長黃金柱表示，這場捐血活動要特別感謝協會名譽理事長吳建明名譽理事長，不止將澄觀園高爾夫球練習場無償提供場地，還協助宣傳、布置活動場地，另也動員自家員工排班當義工支援，另正忠排骨的老闆阿中知道後就大力贊助120個便當，不管是出錢或出力，這熱心公益的心讓人感動，每一個舉動都印証著「台灣最美的風景是人」這句話。

服務公關組組長梁保文表示，他們從4月就開始籌備捐血活動，這過程非常繁瑣，要聯繫及留意的事項很多，真的是勞心又勞力，簡直就像在經營自己的公司一樣，但只要想到這是公益的捐血活動，一袋血液可以救助不管是認識的還是不認識的人，不管再忙再累，大家都歡喜做、甘願受。有句話說：「助人為快樂之本」，這樣的快樂他感受到了，也邀請大家一起共襄盛舉。

高雄市模範父親協會的會員，有上市櫃公司老闆、合夥或獨資的大、中、小型企業主、有退休校長、老師、律師、醫師等等，他們對事業、對家庭、對子女的照顧，從不顧此失彼，因著同樣的理念-「對社會有一份責任」而聚在一起，不止出錢也出力，這個會員平均年齡73歲的社團，對社會公益的付出不因年紀大而減少，希望能號召更多人加入，讓社會存在更多善的種子。