台東9隊角逐原民族語戲劇競賽 知本國中抱3大獎

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台東縣第13屆原住民族語戲劇競賽初賽登場，包括家庭、學生及幼兒組共9支隊伍參賽，由督馬拿努隊、知本國中及南王國小附設幼兒園奪得各組冠軍，將代表台東赴台北參加全國的族語戲劇競賽決賽，另外，知本國中更一舉斬獲最佳女主角及最佳劇本創作人獎，堪稱最大贏家。

台東縣原民處說明，9支參賽隊伍，包括學生組知本國中、南王Puyuma花環實驗小學、南王國民小學附設幼兒園以及長濱鄉寧埔國民小學等學校，以及家庭組馬卡巴嗨隊、Likavung tavulun 利嘉逹浮論隊、督馬拿努隊、Fangsisay 族語學習家庭隊等各優秀代表共同爭豔。

值得一提的是，來自台東縣立南王國民小學附設幼兒園「花環trumay（小熊）隊」的小演員們年僅4歲，為整場活動增添純真歡樂的色彩。

台東縣長饒慶鈴表示，語言是文化傳承溝通最好的工具之一，台東縣現設有20位語言推廣人員，深入部落家庭營造族語環境，縣府也鼓勵縣民考取族語能力認證，自去年起設立獎勵金制度，至今發出894筆獎勵金。

饒慶鈴指出，為了進一步讓族語傳承向下扎根，更培育推廣族語保母，從108年52位，至今年翻倍達到100位，收托幼兒數達115，營造最有效自然的母語家庭環境。

帶領族語學習家庭參賽的語言推廣老師表示，藉由這次競賽來檢視平常學習的成果，更能凝聚家人彼此情感，把族語帶入日常生活中。

另外，此次初賽最佳男主角獎頒給督馬拿努隊胡絢晴，最佳女主角及最佳劇本創作人獎，分別由知本國中隊員鍾恩雅及趙英喬獲得。