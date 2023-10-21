第11屆TPGA理事長交接完成 陳榮興正式接任

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第11屆台灣男子職業高爾夫協會（TPGA）今天（10/21）在台北國賓飯店完成理事長交接儀式，上屆理事長陳榮興已於日前獲選連任；交接儀式上陳榮興頒發聘書給兩位副理事長陳元車及楊文來，TPGA並敦聘仰德集團董事長許育瑞為協會榮譽理事長。

第11屆理事共有13位，分別為林吉祥、陳志忠、謝玉樹、陳榮興、林添順、楊文來、陳元車、曾錫秋、林文堂、劉嚴鴻、陳威勝、邱昱嘉、羅政哲；監事為呂嘉騏、沈忠賢、張宏達；常務監事則為沈忠賢。

第10屆任期將至112年12月31日。第11屆任期則是自113/01/01至115/12/31。

今天完成交接後，連任理事長陳榮興表示，先要感謝過去三年所有贊助TPGA比賽的企業與朋友，尤其有許多未曾間斷過贊助的企業，更要感謝兩位副理事長，尤其是楊文來副理事長，中部所有的比賽都是他牽成的，未來希望兩位副理事長三年後我的任期屆滿後，可以接住傳承的任務。

未來三年任期的首要工作是要取得世界積分單位（OWGR）的認證，目前TPGA離申請世界積分認證審核標準，只有一步之差，就是明年年初的台巡賽參賽資格賽，不分國籍的職業選手與業餘選手或社會人士均可報名參賽，希望其執行結果能獲得認證單位的核准，成功取得世界積分的認證，讓選手不用出國參賽，就能獲得累積世界積分。

另一方面，陳理事長也期許未來能舉辦更多的比賽，讓選手有更多的舞台磨練，從而進軍日巡、亞巡甚到美巡賽，由今年去日本參加資格賽的選手多達20多位的情形，可見現在年輕選手在多場台巡賽的磨練下，都願意到海外接受更大挑戰；希望他們有更好的發展。

陳榮興表示，目前國內企業在贊助體育競賽方面，稅率問題是影響企業意願最大因素，因此呼籲政府在這方面能給予更多更好的贊助優惠稅率，才能吸引更多企業參與贊助運動比賽。