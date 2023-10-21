扶輪生命橋樑助學計畫10年投入近億元助青年發展

由國際通商法律事務所主持律師、3521地區前總監馬靜如於2014年發起推動的「國際扶輪生命橋樑助學計畫」，今年邁入第十年，為紀念十週年，今（21）日舉辦「生命橋樑十週年論壇--職場的成長力、競爭力、社會力」，其中兩場主題論壇邀請到國泰金控投資長程淑芬分享「金融業的永續影響力」及奧美公關總經理劉堯天以「人生的第二個工作」為題，鼓勵在工作岔路口的每一位年輕人。

「國際扶輪生命橋樑助學計畫」是秉持百年樹人教育精神，紮根教育，協助弱勢學子安心就學，銜接職涯的獎助金計畫，10年前由3521地區台北市瑞安扶輪社發起，至今全台12個扶輪地區有7個地區參與，包括台北的3521、3522、3523地區、中彰投的3461和3462 地區、以及雲嘉南的3470地區。10年共計資助2,043人次、總投入金額達新台幣9,477萬元。若加上扶輪社友的義工服務投入，成果更加豐碩。

生命橋樑的服務原則不僅僅是提供金錢贊助讓學子安心就學，更重視學生的職涯發展。學生必須上過一整套與職涯發展相關課程以及一對一的教練諮詢輔導對談，計畫期間更由事業有成的扶輪社友擔任導師，陪伴指導，規畫人生方向。獎學金、課程、導師三個要素，讓受獎生在就學階段就有機會增加職場各項實力，踏出校門得以更有信心和能力面對職場的挑戰。這個既「授人以魚」且「授人以漁」的服務計畫，具有扶貧和增能雙重目的，讓許多弱勢學子有能力改變人生，進而改善家庭;更有多位受獎生畢業後感念受到的幫助，加入扶輪社、扶青社，一起參與扶輪的社會公益服務，回饋社會。

扶輪社3521地區現任總監DG Michael延續計畫精神，持續推動助學計畫。圖／瑞安扶輪社提供

2020年12月26日蔡總統曾親臨生命橋樑課程給予肯定與鼓勵。計畫發起人馬靜如向蔡總統承諾「一步一腳印，不只七年、七十年也要一直走下去」。今日藉由論壇的舉辦，扶輪社將更積極地繼續關懷生命橋樑畢業生，進一步見證生命橋樑的連結不但為扶輪注入新的活力，而且也為了社會育才不遺餘力。十年是一個里程碑，計畫與時俱進，但不變的是扶輪一向強調的「親手服務Hands-on Service」與一路走來、始終如一，持續為「為世界創造希望」的扶輪服務精神。