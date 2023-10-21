2023 TWCAE 各界領袖齊聚分享淨零方針與成果

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由國際氣候發展智庫 (ICDI) 與國立臺灣大學生物多樣性中心、臺北市政府、國泰金控及英國在台辦事處共同主辦，於10月20日至10月22日在臺北松山文創園區2號至4號倉舉行的「2023台灣氣候行動博覽會 TWCAE 3」，以「勇敢淨零 遇見新未來．Meet the Future」為整體訴求，聚焦在永續 (Sustainability)、轉型 (Transition) 及綠色生活 (Green Living) 等三大議題主軸，透過多個論壇與活動推動永續發展與減碳淨零。

10/21（六）上午舉辦的「2023淨零臺北論壇」由臺北市政府環境保護局局長吳盛忠帶領活動開幕，現場也榮幸歡迎ALP秘書長暨ICLEI全球副秘書長Emani Kumar、日本東京大學研究所情報學院副教授道方孝志（Takashi Michikat）、日本東北大學特任教授暨日本富士通執行顧問西出則武（Noritake Nishid）、捷克經濟文化辦事處科技組主任Ms. Leflerova Marie、印尼在台代表處工業部主任Mr. Rifqi Ansari一同共襄盛舉。與東京及首爾的產學界代表與國內專家學者、產業領袖交流城市淨零永續、城市碳排的行動策略與作法，共同邁向2050淨零排放。

本次論壇的兩個場次分別由國立臺北大學自然資源與環境管理研究所所長暨特聘教授李育明、臺北市政府環境保護局局長吳盛忠主持。與談嘉賓則邀請東京大學情報學院教授暨智慧城市社會實施聯盟代表董事越塚登、首爾東大門區淨零碳支援中心主任閔炳雄、財團法人台灣建築中心王婉芝副執行長、臺北大眾捷運黃清信總經理、WeMo吳昕霈共同創辦人暨副董事長和家樂福文教基金會蘇小真執行長分享城市淨零碳排、低碳轉型與永續行動的方案。

此外，臺北市政府作為本屆TWCAE共同主辦單位之一，也以「零碳臺北 綠能新科技」攤位展示響應淨零碳排。共規劃五大展區：「綠色運輸與綠色能源」、「淨零願景」、「數位影音」、「室內空氣品質認證場所推動計畫」、及「永續發展實踐推動進程」。分別以模型、影音、互動體驗等形式，呈現北市綠色創能、儲能、節能應用及示範成果，展館也呈現各項後疫情時代，主動式防疫提升室內空氣品質，並維護市民健康的措施與政策。本次氣候博覽會展區中，環保局也提供多項循環再利用精美小禮物送給前往參觀的民眾，藉此增進市民對淨零排放及永續發展的認知及參與。

環保局表示，為接軌國際並結合臺北市的永續發展策略，北市府今年即將第三度對外發表「永續發展目標——臺北市自願檢視報告」，以「不遺漏任何一人」的初衷，全面檢視16項SDGs，以打造「永續共融 希望首都」為願景，在追求2050淨零排放的同時，以市民需求為中心，以開創的視野與格局，導入創新的智慧化技術，讓科技與創新走進民眾生活，包含都市再生、人本交通、幸福育兒及樂齡關懷等層面，並且積極推動城市交流與國際合作成果， 落實各項永續施政作為，也向市民展現市府團隊努力的成果。

環保局強調，2022年國際碳揭露計畫（CDP）中共有1,002個城市參加，包含臺北市以內僅有122個城市榮獲A等級，展現臺北市的減碳成果受到世界認同，臺北市也是國內第一個進行自主性溫室氣體管理及排放量盤查的城市。邁向淨零轉型，臺北市未來將持續從智慧零碳建築、綠運輸低碳交通、全循環零廢棄三大核心面向著手，推動減碳行動，並與中央及各部會協力合作，讓北市成為宜居永續的城市。