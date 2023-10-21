見證「禁奢令」造就基隆繁華年代 委託行商圈力拚轉型

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早期基隆委託行盛極一時，全盛時期有200間店家，吸引高端客群前來消費，本周基市府廣播節目「基隆Podcast」特別邀請委託行街區總經理邱孝賢，為民眾分享基隆委託行昔日盛極的榮景，以及當時環境下產生的「獨特職業」，並說明委託行如何因應社會變遷與挑戰，重新融入文化與創意，成為基隆城市的獨特亮點。

邱孝賢表示，委託行源自於國民政府遷台後，許多大陸地區的民眾定居於今日孝一路、孝二路一帶，由於遷台人士不少從事船運業，加上當時「禁奢令」嚴格限制舶來品的輸入，因此許多人在海外購買各式舶來品，等船隻在基隆靠港後，再送到委託行寄賣，其中違法夾帶船員被民眾戲稱為「海蟑螂」。當時駐台美軍也會寄賣手邊值錢的用品，漸漸地形成了現在的委託行商圈。

邱孝賢說，民國40年代到70年代是委託行最為興盛的時期，鼎盛時期商圈內有高達200多家的委託行，銷售的商品五花八門，從服裝、帽子、煙斗等時尚用品，或是兒童的糖果玩具等，都可以在委託行滿足需求。

但隨著運輸進步與貿易更為開放，民眾對委託行的依賴明顯降低，導致商圈逐漸萎縮，在地方創生團隊進駐後，透過環境的改善以及舉辦市集等活動，活絡當地的經濟。此外也申請文化部補助，透過圖像等視覺化的形式，呈現委託行的在地故事，希望讓更多的人能認識委託行的文化。

邱孝賢強調，為了振興委託行商圈，商家們也成立委託行商區發展協會，在11月開始便會掛起聖誕燈飾，營造出聖誕氣氛。同時協會也成立了「福氣委託行」，除了在一樓可以購買基隆特色的名產外，二樓也可以做為用餐的空間，三樓規畫作為講座、夏令營等活動的空間，讓更多年輕學子認識基隆這片土地的歷史。

市府發言人余治明表示，早期貨運流通不易，多仰賴船運，基隆作為北台灣的國際港口，逐漸形成委託行商圈，也成為當時精品的集散地。隨著時代演進，委託行商家也逐漸邁向轉型，結合故事、文創、美食等元素，賦予委託行全新的生命。建議遊客下次來到基隆不妨走訪委託行，一起見證文化與創意的結合，來一趟真正的尋寶之旅。