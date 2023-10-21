台灣光罩35周年集團家庭日 贈許皓鋐百萬獎勵金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣光罩21日舉辦35周年慶暨集團家庭日活動，於杭州亞運為台灣摘下首面圍棋金牌得主─許皓鋐，以光罩員工子女身分與會，獲公司執行長吳國精頒發百萬獎勵金，許皓鋐也禮尚往來，回贈亞運圍棋金牌簽名紀念扇。

吳國精並以圍棋對弈大談半導體產業發展，他直指科技進展至人工智慧，看似超越人類卻缺少「人味」，以人為本是光罩一直以來的信念。台灣半導體發展的過程，張忠謀、孫運璿、李國鼎等多位重要推手，都以人為本，缺少這些關鍵人物的前瞻、膽識，便無法成就現今半導體的全球地位。

家庭日集結各子公司參與，包括美祿、群豐、艾格生、昱嘉等科技公司，皆深耕半導體產業鏈，其中群豐專注快閃記憶體封測及系統級封裝（SiP）；美祿則擁有自有品牌的MOS功率元件及GaN電源方案，並為晶圓代工代理服務商。

於此同時，台灣光罩也在ES方面積極布局，旗下百樂千祥能源的鉛酸、鉛碳電池技術，在電池與儲能領域大有斬獲，已與美軍簽下五年的軍規電池長約，並發揮集團達節能減碳綜效。

吳國精說，台灣光罩見證了半導體產業的發展，並為台灣半導體產業的崛起做出貢獻，未來核心業務除聚焦在半導體，也將發展智慧製造及綠色能源等領域，以成為供應鏈關鍵地位企業為目標。