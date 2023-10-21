聚焦濕熱氣候保養哲學　台灣奇士美領航台灣美妝生態系加速前進國際

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由台灣奇士美化粧品主辦第二屆【濕熱氣候美妝產業鏈創新創業論壇】20日於政大公企中心隆重登場，除了邀集美妝產業科技研發企業、醫師代表及氣候專家發表主題演講，更首度邀請日本化粧品Ands株式會社一同深化交流濕熱氣候的保養哲學與科研發展。

在經濟部中小及新創企業署支持下，台灣奇士美於去年首創亞洲唯一專注濕熱氣候美妝保養議題的T-Dimensional Beauty美妝產業鏈加速器，今年邀集超過30家台灣美妝夥伴加入台灣美妝艦隊，且現場展示T-Dimensional Beauty科研成果與發展盛況，為台灣美妝產業發展注入創新能量。

由氣象達人彭啟明博士創立天氣風險管理開發公司在論壇中提出，氣候變遷下加劇濕熱氣候型態對生活的挑戰，透過學術研究與專業AI科技檢測技術，T-Dimensional Beauty提出濕熱氣候下最關鍵的三大肌膚問題為敏感、暗沉與痘痘，並集結產業鏈夥伴積極朝向滋養、降溫、防曬、控油等四大方向開發濕熱氣候專屬的肌膚保養解決方案。

台灣美妝產業擁有深厚歷史，無論原料開發、技術研發、製造實力皆不容小覷，台灣奇士美化粧品看準此優勢，於去年首創針對濕熱氣候T-Dimensional Beauty美妝產業鏈加速器，專注濕熱氣候、開發創新滲透科技及發展全新美妝生態系 等三大重點，為台灣美妝產業開創國際市場發展商機。

台灣奇士美集團總經理李琳媛表示，「一方水土養一方人。全球氣候暖化對生活帶來巨大影響。身為美妝保養業者，需要為這持續變動的環境思考，如何做出更符合需求的產品，T-Dimensional Beauty美妝產業鏈加速器的成立希冀從台灣出發，放眼東南亞，成為全球濕熱地區美麗自信的國際代表。」

T-Dimensional Beauty美妝產業鏈加速器透過徵案競賽、臺北科技大學創新育成中心及產業夥伴協力，今年成功號召逾30家聚焦在美妝相關基礎研究、原料與技術研發、AI肌膚檢測，以及產品與品牌行銷等不同領域夥伴加入。台灣奇士美以近60年品牌發展經驗肩負起新創導師角色，更持續投入學術研究探討濕熱氣候保養哲學，為新創企業提供最新產業知識，舉辦交流會議與參與國際展覽，並攜手全球最大新創平台Plug And Play，共同發掘創新公司及技術，向國際展示台灣美妝發展實力。

在台灣奇士美領軍下，T-Dimensional Beauty集結台灣美妝產業上下游力量，近兩年已成功開發多項專屬濕熱氣候的美妝技術及產品，更加速開拓更廣闊濕熱氣候市場，如針對濕熱氣候下的女性肌膚保養品牌「PuraVida璞若美得」今年已進軍中國、馬來西亞及印尼市場，而已率先打進海外市場的新創企業婕英生技、愷締思等，也提供開拓東南亞市場戰略與經驗。T-Dimensional Beauty將以東南亞市場為目標，號召更多企業加入，以台灣美妝艦隊之姿加速進軍國際市場。

第二屆T-Dimensional Beauty濕熱氣候美妝產業鏈創新創業論壇圓滿落幕，產官學界來賓共聚一堂見證濕熱氣候美妝產業鏈豐碩成果，台灣奇士美未來將持續透過論壇和加速器計畫，喚起大眾對於濕熱氣候美妝議題的關注，激發業界技術研發和開拓市場的動力，加速綻放台灣美妝國際發展實力。

Dimensional Beauty集結新創企業及合作夥伴，攜手國際團隊針對滋養、降溫、防曬、抗痘的保養技術及配方積極研發， T-Dimensional Beauty結合PuraVida璞若美得、Catiss、Kooii、AMELIORAGE等品牌將計畫於11月設置專櫃上市。