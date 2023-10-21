重量級法說會連發 法人：台股短線選股不選市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者韓婷婷台北21日電】繼台積電及大立光法說會之後，下週由聯發科、聯電、智原、穩懋等接棒登場，法人表示，地緣政治及債市殖利率高掛，利空壓力尚需時間消化，台股短線選股不選市。

下週公布的重要經濟指標，包括10月25日的美國新屋銷售、26日的美國耐久財訂單。美股財報則有10月24日公布的通用汽車，25日有德州儀器、Alphabet、可口可樂，26日有Meta、福特，27日有Intel、亞馬遜、萬事達卡。

台股部分，24日有旺宏、智原、力成舉行法人說明會，25日有聯電、亞德客、昇達科、訊連的法說會，26日有同欣電、台郡、精測、創意公布財報，27日有聯發科、豐興的法說會。

法人表示，10月19日半導體龍頭台積電法說公布第三季毛利率、營益率雙雙優於目標值，第四季美元營收優於市場預期，法說呈現中性偏多，因此，市場仍將先關注AI概念股的後續表現。

日盛上選基金研究團隊表示，以巴衝突加劇、美國加大對中國禁令，加上美國10年期公債殖利率19日彈升至16年以來高點，多項利空因素干擾，衝擊國際股市下挫，台股週跌幅也有2.04%；目前大盤尚待時間整理，盤面焦點在個股表現，可留意具營收利多題材且強勢族群。

日盛上選基金研究團隊表示，根據芝加哥商業交易所（CME）的Fed Watch工具，聯邦基金期貨投資人最新預測，Fed在11月會議把利率維持在5.25%至5.5%的機率達97.6%，12月升息1碼至5.5%至5.75%的機率則有32.8%。

永豐投顧表示，從台積電法說釋出的訊息，顯示AI及高速運算在2024年需求強勁，PC及手機與底部非常接近，目前則有急單現象，車用IC則進入庫存調整當中；AI族群的IP股趨勢明顯，AI伺服器部分因籌碼紊亂，陷入整理，等待營收數字成長轉折契機。

永豐投顧表示，龍頭股法說陸續進行中，預期訊息正面，下週關注聯電、創意公布財報，英特爾及聯發科法說，在庫存消化已達尾聲下，最壞情況已過，預期法說正面解讀，故外資賣壓可適度減輕，選股不選市，IP族群、高速傳輸及記憶體族群可以留意。