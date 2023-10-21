分析師：蘋果計畫明年底推出AppleGPT

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根據海通國際證券公司科技分析師Jeff Pu指出，蘋果計畫明年底開始將生成式AI技術融入iPhone與iPad等裝置。

Jeff Pu在日前發布的研究報告中提到，根據他的供應鏈調查顯示，蘋果可能在今明兩年設立數百台AI伺服器。他相信蘋果將提供整合雲端AI與所謂的邊緣AI（edge AI）技術。邊緣AI是指將AI技術運用在邊緣設備，而不依賴雲端伺服器或遠程數據中心來進行數據處理與分析。

他還補充由於蘋果還在考慮如何使用客戶資料又不侵犯個人隱私，因此AppleGPT推出可能還需要等待一段時間。

不過若按照目前的計畫順利推展，蘋果的生成式AI技術應可在明年底納入iOS 18與iPadOS 18，但目前還不清楚將用什麼方式來運用相關技術。

根據《Information》上月報導透露，蘋果正計畫將大型語言模型整合到Siri語音助理，讓用戶可以自動執行複雜任務。報導還指出，該功能預計將透過2024年的iPhone軟體更新發布，有可能成為iOS 18的重要功能之一。蘋果的大型語言模型主要是在統一機器學習開發，特別是生成式AI技術。

不過供應鏈分析師Ming-Chi Kuo質疑，鑒於蘋果的生成式AI開發大幅落後其他對手，因此它能否如願在2024年底推出AppleGPT恐怕還是一大問號，或許要等到2025年或更久才會看到該技術。

四年前蘋果AI主管詹南德理亞（John Giannandrea）就授權組織一個團隊，負責開發對話式AI、即為大語言模型，凸顯蘋果很早以前對於該領域極為重視。

然而進展卻未如預期般順利，在Open AI推出ChatGPT、並風靡全球後，蘋果依然不見實質突破。為加快發展腳步，蘋果不僅大幅增加研發經費，並還挖角谷歌多名工程師，以強化研發實力。