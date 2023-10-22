英商群邑上海辦事處遭搜查 警方：涉商業賄賂

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英國廣告代理集團群邑（GroupM）上海辦事處驚傳遭警方突擊搜查並拘留一名高層主管，上海市公安局經偵總隊今晚通報，近日破獲一起商業賄賂案，抓獲某廣告公司底姓高管等3名嫌犯。

公開資料顯示，群邑是英國廣告集團WPP旗下公司，也是中國最大的媒介代理機構。群邑首席中國投資官底飛，是中國廣告圈名人。

英國金融時報20日報導，中國警方突擊搜查群邑上海辦事處，除查問員工，並拘留了一名高層主管。

外商再傳遭中國搜查引發關注後，上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博21日晚間通報，近日會同市場監管部門破獲一起商業賄賂案件，抓獲某廣告公司高管底某等3名犯罪嫌疑人。

通報稱，經初步查證，2019年至2023年2月，底某、姚某、洪某3人在某廣告公司任職期間，利用職務便利收受巨額賄賂。目前，3人因涉嫌「非國家工作人員受賄罪」被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

通報一出，中國社群相繼有人指出就是群邑被抄，底飛被帶走；網友議論為何非國家工作人員涉賄，警方也要如此大張旗鼓搜查外商。

據報導，群邑是世界最大的媒體採購與策略公司之一，擁有4萬2000名員工，去年向全球客戶發出的帳單達600億美元（約新台幣1.9兆元），其營業額約占WPP集團全年收入1/3。