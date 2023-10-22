阿拉伯國家譴責以色列轟炸加薩 籲終結以巴長年衝突

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阿拉伯國家領導人今天在一場西方國家也派代表出席的和平峰會上譴責以色列連續2週轟炸加薩（Gaza），並要求各國再次致力終結以色列與巴勒斯坦之間數十年來的暴力衝突循環。

路透社報導，以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰即將邁入第3週，阿拉伯國家領導人今天出席在埃及舉行的「開羅和平峰會」（Cairo Peace Summit），同場出席者包括來自歐洲及非洲的領導人及外交部長。

不過，一名歐洲聯盟（EU）高階官員稍早透露，有鑑於與會者之間的歧見，還不清楚峰會是否能達成任何共同聲明。

美國身為以色列最緊密盟友，在過去所有推動中東和平的行動中也都扮演關鍵角色，這次卻只派出駐開羅大使館代辦出席這場峰會。

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）稱全球對以色列攻擊加薩保持沉默，對此他予以譴責，並呼籲以公平方式處理以巴之間衝突。

阿布杜拉二世說：「阿拉伯世界聽到的訊息，是巴勒斯坦人的生命比以色列人更不重要。」對於加薩地區、約旦河西岸（West Bank）及以色列無辜平民遭受暴力攻擊，他感到憤慨及悲痛。

阿布杜拉二世還說：「以色列領導階層必須徹底意識到，若一個國家是在不公正的基礎上建立起來，是永遠無法繁榮昌盛。...我們要給以色列人的訊息是，希望你們和巴勒斯坦人都有一個和平與安全的未來。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在峰會上表示，巴勒斯坦人不會遷離或被趕離自己的土地，「我們不會離開，就是不會離開」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發言指出，埃及反對讓巴勒斯坦人遷移到大致無人居住的埃及西奈（Sinai）地區。他說，解決巴勒斯坦議題的方法不是讓人搬遷，唯一解方是公平正義，賦予巴勒斯坦人合法權利生活在獨立國家內。

阿布杜拉二世也說，根據國際法，強迫遷離是一項戰爭罪，「也是我們所有人的紅線」。

這場開羅會議為的是尋求方法避免以巴衝突演變成區域戰爭。不過3名外交官指出，會後不太可能發布聯合聲明，因為任何停火呼聲及是否納入哈瑪斯攻擊和以色列自衛權利的內容，都具敏感性。

一些西方國家領袖缺席峰會，也讓外界降低對會議成果的期待。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都未出席。

哈瑪斯7日對以色列發動大規模突襲，引發以色列報復回擊。哈瑪斯的攻擊造成至少1400人喪生，其中多為平民，這也是以色列1948年建國以來，遭遇最嚴重的致命襲擊。

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部表示，自以色列開始轟炸以來，至少有4385人喪命，其中包括1756名兒童；另有1萬3561人受傷。