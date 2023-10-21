桃園萬聖節 張善政化身「食神」推魔幻餐飲

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「2023桃園萬聖城」魔幻廚房開城秀今天開跑，桃園市長張善政表示，「2023桃園萬聖城」自10月21日至31日，展開為期11天的萬聖節活動，每晚活動都非常豐富，張善政也和局處首長化身為電影「食神」角色，他扮演食神推出魔幻餐飲，讓民眾直呼有趣。

今年桃園藝文廣場也化身魔幻廚房，推出墓碑蘿蔔糕、魔鬼奶茶等看似可怕、品嚐後愛不釋手的暗黑美食，現場有非常多的民眾特殊裝扮，手上也拿著各種造型食物，民眾表示今年的萬聖城真的很好玩，與以往不同，有更多創意與活動，相信今年會是歷年最精彩的桃園萬聖城，歡迎大小朋友一同前來桃園萬聖城，體驗好玩又好吃的萬聖節。

張善政今天扮演「食神」與民眾互動，由扮演今年萬聖城「魔幻廚房」總主廚的觀旅局長周柏吟陪同，搭配農業局長陳冠義扮演劇中角色唐牛、環保局局長陳世偉為方丈，一起推出今年最有特色的魔幻餐飲。

張善政表示，今晚桃園萬聖城魔幻廚房開張，推出獨家開發造型餐飲，包括黑白小精靈燒賣、搞怪南瓜饅頭、木乃伊流沙包、魔鬼奶茶、莓果氣泡飲「女巫奇幻世界」等暗黑美食，邀請小朋友嚐鮮體驗。而為期11天的桃園萬聖城活動，平日與假日均有不同的節目，歡迎小朋友每晚與爸爸媽媽前來，希望為桃園小朋友帶來最快樂的萬聖節，也帶給家長們最愉快的親子活動。

周柏吟表示，「2023桃園萬聖城」為歷年最長的萬聖節活動，不僅推出6座全新裝置藝術、6款限量萬聖城NFT及4種魔幻廚房特製AR濾鏡，搭配萬聖城獨家開發造型餐飲，帶來豐富的味覺及視覺饗宴；同時，期間更有MOMO和YOYO家族帶動跳、萬聖變裝大賽、變裝電音派對、萬聖踩街大遊行、Trick or treat討糖趣、桃園星人秀及各式主題之夜，活動精彩豐富，期待讓到訪的遊客耳目一新。

周柏吟提到，今年萬聖城擴大舉辦，每天都有不同主題活動，假日也有大型踩街與表演，請民眾多搭乘往藝文園區公車，在新永和市場也有接駁車，玩萬聖城不塞車。

桃園旅宿業者響應「桃園萬聖城X光輝國慶月」，推出住宿優惠方案，並與高鐵飯店聯票合作，訂房加購高鐵票亦享有65折起優惠，憑高鐵飯店聯票票根則可兌換限量小禮物，歡迎各地親朋好友樂遊桃園萬聖城；詳細活動資訊，可至2023桃園萬聖城活動官網（網址：https://halloweencity.tycg.gov.tw/）查詢。