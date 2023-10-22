你相信「白頭到老」嗎？ 正面妄想的力量

結婚誓詞的情況比較複雜。人類設計這種儀式，是為了預防自己意志薄弱，無法走完婚姻。天主教基本上禁止離婚，但其他宗教都已沒有這項禁令了。

婚禮是一種重要的社交活動，但在我所居住的康乃狄克州，只要找來一位主婚人，

這場婚禮在法律上就有效了。有天早上我沿著海邊跑步時，就看到一男一女加一位牧師在舉行婚禮。但大多數的婚禮都很隆重，新人得在數百名賓客的見證下，對彼此許下諾言。

關於這種隆重的儀式，我個人認為，若當中有一方將來違背誓言，那前去參加的親友都會很尷尬。可想而知，在大多數情況下，婚禮並沒有發揮眾人所預期的效用。我曾經花了很多錢去國外參加親戚的奢華婚禮，結果一年後他們就離婚了。

婚禮要公開舉辦，這樣新人才會感覺到親友的祝福與期待。因此，來參加的嘉賓跟你的未婚妻一樣，絕不會滿意你只說了「我會盡力維繫婚姻」。在克利福德的例子中，船東對於自己船隻的適航性其實沒有十足的把握，但還是昧著良心讓它開出去。同樣地，就算你懷疑自己無法從一而終，但在親友們的巨大壓力下，你也只能撇開這些疑慮。因為你非常渴望取悅另一半以及前來參加婚宴的賓客，所以會不斷說服自己，婚姻絕對不會觸礁。

於那位船東和新人來說，信念與行為相衝突(即認知失調)所產生的不適感，只要改變信念就能解決。根據克利福德的描述，雖然船東懷疑那艘船的安全性，卻還是選擇忽略它。同樣地，辦完婚禮後，新人會隨著時間的推移而改變想法。但他們都知道這些誓言對彼此的重要性，所以會刻意排除破壞婚姻的因素，並使自己相信，他們會並珍惜配偶，至死不渝。

確實，有些熱戀的情侶和新婚夫婦都相信彼此的承諾，雖然在客觀上來說那些誓言是不理性的。此外，虔誠的猶太教信徒也會深信對方是「命定伴侶」(bashert)，就是命中注定的完美伴侶。但還是有許多人認為，從統計上來看，要找到獨一無二的靈魂伴侶，機會其實很渺茫。既然成功的機率不確定，還要許下這麼重大的承諾，這是不理性的。

就算你住在離婚率很低的地區，也不代表婚姻的承諾是理性的。

由此看來，白頭到老只是妄想，但它們是否對當事人有益呢？從當前的研究看來，它們應該是正面的妄想。真誠地說出結婚誓詞或其他的浪漫宣言，伴侶就會有所反饋，在此正面的循環下，伴侶關係也因而強化了。這些信念會創造出自我應驗的預言。就像醫生對病患強調某項治療法的效果，讓患者保持希望；這就是安慰劑效應。雖然離婚的人還是很多，但我相信這些信念有實際的價值。

愛情不是理性的，也不是非理性的，但它確實有助於物種的生存。在美國小說家查爾斯．巴克斯特(Charles Baxter)的小說《愛情盛宴》中，主角的女友如此說道：「愛情只是浪漫的胡扯，這一切都是大自然的詭計，最終都只是為了將更多嬰兒帶到世上。」從演化論的角度來看，愛情是有意義的，因為要照顧一個嬰兒著實需要付出大量的時間和勞力，所以需要身邊有人時時刻刻支持自己。