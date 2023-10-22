邱師儀：眾聲喧譁、前途未卜的「十一個美國」

自從川普執政又落選以來，全世界都在討論一件事情：這個超級強權美國，是否正在衰敗當中？尤其中共以一種「民主下場不過如此」的嘲諷看待這個極化如此嚴重的美國，習近平第三任之後幾乎所有的作為都在為稱霸世界做準備。然而，筆者長期以來的觀察都是：如果有那麼一天美國如羅馬帝國般的分崩離析，主因絕不會是中共對她的挑戰，而是美國的自我耗弱。而這本由伍達德（Colin Woodard）所撰寫的巨作，與八旗所出版的許多美國政治叢書一樣，再一次讓我們看到了美國內部的矛盾與嫌隙可以如此之嚴重。

十一個美國的衝撞

一般觀察美國政治，我們會習慣將政治人物以「保守vs.自由」做一個區分，或者在總統大選、期中選舉時，我們習慣用「紅州vs.藍州」的標籤來辨識哪些州分別是投給「共和黨vs.民主黨」的勢力範圍。而這本書帶著讀者往更深一層走，意即我們要從建國時的美英之間、不同菁英之間、菁英與庶民之間與不同地理區塊的需求之間來看政治競爭。伍達德提出十一個美國的觀念：包含洋基之國、新尼德蘭、中部地方、深南地方、潮水地方、大阿帕拉契、新法蘭西、第一國度、遠西地方、北部地方與左岸地方。各篇章均由這十一個地理區域作為不同的詮釋視角做貫穿，彷彿是「十一國演義」，讀來扣人心弦，戲劇張力十足。嚴格來說，要感同身受這十一國的美麗與哀愁，若能在美國有至少三年以上的居住經驗，每天要是能浸淫國內的新聞報導與各式評論會很有幫助。不然外國人要從伍達德筆下許多人名與故事細節交織而成的史實來了解這些政爭，恐怕會讓有些人頭暈目眩。

不過這也是美政迷人之處，美政的林林總總不僅是談華府菁英，而是回溯至開國元勳的明爭暗鬥，再漸次貫入基層庶民生活。更重要的是，一部黑奴的血淚史，讓深南地方菁英與民眾，儘管經歷過南北內戰，至今仍無法跟東西岸與北方的美國人找出能化解怨恨的共識。從一八六○年以來所經歷的每一次選舉，都作為一種「文明的決鬥」，以制度運作決定輸贏。不過這也還好，因為如果當深南地方的菁英與民眾，連制度競爭的選舉結果都不想承認之時，那就會出現二○二○年川普不認大選的窘況，嚴重至極就有可能發生另一場南北內戰，偏偏這時代已經沒有固執的林肯能以強大的意志威攝南方了。

不同美國人的腦袋喜歡不同規模的政府

一開始伍達德就提到「自由」這概念，不僅是自由派如民主黨人的專利，它也可以是保守派包括共和黨人鍾愛的觀念。民主黨人的自由，可以是生活方式的自由，包括同志結婚、吸大麻、性解放等，此時聯邦政府不應該管制。但另一方面，民主黨人的自由，直指保障弱勢族群也需要發展的自由，早期可以是非裔也要有投票權等民權問題；後期是保障非裔、拉丁裔、亞裔與原住民的工作權。這種給予弱勢族群自由乃建構在整頓富人之上，主要體現在對其課稅並將財富重分配給弱勢，全民健保的實施是其中一例，另外在華爾街遭遇金融風暴時，政府不應該紓困這些身為元凶的跨國企業也會是自由派的主張。

而保守派所擁抱的自由，講白了就是「政府愈小愈好」，小到絕大部分的部門都發包給民間公司。對於保守派來說，自由就是市場的自由與政府的限縮。保守派如果到了大阿帕拉契、潮水地方與深南地方，尤其是在深南地方，他們會認為黑奴本來就是憲法所保障的白人財產，而且是眾多開國元勳如傑佛遜所認證的，他們會問：黑奴制何錯之有？就算內戰後整個廣義的南方打輸了，非裔民權也開始解放，保守派仍認為非裔的經濟弱勢來自於他們自己的懶散與貪婪。既然奴隸制早已廢除，非裔的貧窮不應牽拖於此，因此政府不該介入來徵白人或者富人的稅來幫助非裔。換言之，自由在自由派與保守派的籃子裡提供不同的論述養分。

此外有趣的是，有一種意識形態叫做「自由意志主義」（libertarianism），也就是生活方式上要自由，政府愈不管事愈好，這符合民主黨要的；但若放在重分配的經濟意義上，政府要解除管制，也是愈小愈好，稅率要低，富人或白人的財富不要重分配到有色人種的口袋，這則是共和黨想要的。所以「自由意志主義」可以看做是「全方位的無政府」，而在左岸地方與遠西地方存在不少自由意志主義者，這導致美國政治演進時，自由意志主義者有時會支持民主黨，另一些時候也可能支持共和黨，變成兩黨極力爭取的中間選民。

在關鍵事件上解剖美國

伍達德「十一個美國」的厲害之處，在於從開國一直到歐巴馬時期所經歷的關鍵事件，包括殖民地戰爭、開國元勳的嫌隙、南北內戰、重建時期、政黨解組與重組、羅斯福新政、南方策略、越戰、水門案、融通財閥、民主與共和黨總統各自的中間路線等，如果這些事件是「經」，那麼「緯」就是每一任美國總統，用這十一個美國的角度來解剖這些事件，不但非常精采，事實上在政治科學的文獻中，也就是從學界的觀點來看，伍達德的分析都有其實證的基礎。

當然，伍達德有自己的意識形態，他應該是個支持民主黨的左派，甚至他在書中多處提及早已放棄與深南地方溝通，民主黨應該做的是盡量在大南方地方，包括潮水地方、大阿帕拉契與曾經支持過共和黨的遠西地方與左岸地方盡量攻城掠地。消極面是讓溫和的共和黨出線，因為他們為害最少，積極面則是讓他所謂的「民族自由主義」，成為民主黨受到選民歡迎的熱銷商品。事實上，伍達德更想要的是接近西歐福利國家的「社會民主主義」，但美國始終達不到那個境界，就連歐巴馬健保，都是一個缺乏中央健保局統籌規劃、由民眾自己找民間保險公司承保、市場味道極濃的全民健保。伍達德自己也承認，美國真的沒有那樣的左翼土壤，做為一個種族無法像德國、法國或日本的多元國家，地大物博換來的當然是南轅北轍的意識形態。

但這都沒關係，在伍達德眼中，深南地方在統治上是極權，在經濟上是寡頭，在人權上是倒退，完全與美國價值背道而馳的野蠻之地。因此只要想辦法讓代表這裡的候選人永遠在投票匭後淪為十足的輸家，有點像如來佛把孫悟空鎮在五指山下即可。然而，這些深南地方的白人，或者講白了這些教育程度低、藍領的川粉們，不只存在於深南地方，全國各地都有他們的蹤跡。像伍達德這樣的自由派如果一直都無意跟他們對話，那麼美國的極化就會繼續惡化。反過來說，伍達德所質疑民主黨的總統如柯林頓、歐巴馬，或者所讚揚的共和黨稍偏政府管制派的總統如艾森豪、老羅斯福等，不管是左往右微調，或是右往左挪動，不正是因為他們認為左翼與右翼仍舊需要與深南地方的菁英與群眾有一度程度的交集甚至共識嗎？而這個卻是伍達德已經放棄了的工作。

犧牲一些但成就更多的鬥爭

閱讀此書還會給讀者另一收穫，那就是令人了解每一次的政爭，如果是往「民族自由主義」的方向發展，勢必要犧牲掉十一個美國中部分人的利益，但卻可以成就更多的美國人。古今中外從政的人都應該了解這個道理，要贏得選舉需要如此，要成就改革更需要如此。書中最經典是談到小羅斯福巧妙的新政為什麼能夠獲得深南地方、潮水地方與大阿帕拉契地方人民的支持？小羅斯福是開始轉向左翼的民主黨總統，但在他之前的民主黨其實是保守的，是反對解放黑奴的。一方面，在深南、潮水與大阿帕拉契的南方民主黨仍與小羅斯福分享「民主黨」這個標籤；但更重要的，在與狄克西南方交涉的過程中，小羅斯福不去觸碰南方人最在意的種族種姓制，也因此不去觸碰南方農業與商業寡頭的利益，讓他們得以有非裔與西裔的廉價勞工可以使用。換言之，小羅斯福儘管本人很親近非裔，但他的新政其實對非裔一點都不友善，新政的成就是建立在持續壓榨非裔而來。事實上，美國歷史不斷重演這樣的橋段，開國元勳傑佛遜為了換取南方對聯邦憲法的支持，在黑奴問題上保持了沉默。柯林頓總統雖為理當對非裔友好的民主黨總統，但為了獲得南方支持，他派遣更多警察上街伺候非裔。犧牲一些但成就更多的鬥爭，在十一個美國不斷上演。

二○二四年，極化的另一篇章

十一個美國的文化戰爭不斷成功預言，二○二四年又是川普參戰甚至有不小機率當選的一年，當川普對上老態龍鍾的拜登。所謂的「民族自由主義」陣營的民主黨缺乏令人耳目一新的戰將，拜登是否有可能像卡特一樣只當了一任就下台？川普是否又可能技壓其實也很保守但遠不如川普「深南」的佛州州長狄桑特？民主黨積弱，共和黨紅色濃度又不斷加深。伍達德提出了一針見血的美政觀察，但一時之間卻提不出有效的解方。天佑美國，尤其她的命運與台灣緊密相連！

（本文作者為東海大學政治學系教授邱師儀）