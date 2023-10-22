民主黨與共和黨的鬥爭 變來變去的美國政治陣營

政治衝突在美國常被說成是「自由派」與「保守派」之間的抗衡，「菁英」與「勤奮美國大眾」的拔河，民主黨與共和黨之間的鬥爭。但歷史告訴我們這種種標籤都只是在把人愈搞愈迷糊而已。從一九三○年代以來，民主黨與共和黨已經互換過了兩方的政策主張，而若從六○年代起算，則兩黨更是整個互換過了選民組成。在二十世紀初，民主黨才是代表南方白人與北方藍領階級的政黨，而一個世紀後，這兩個族群已經成了泛共和黨的中流砥柱。在老羅斯福主政時期，共和黨是俗稱「洋基」的北方佬（以新英格蘭居民後裔為主）與南方黑人的大本營，而這兩群人已經幾十年不曾支持過共和黨。如果我們身為美國人的衝突基調真的是民粹，那我們普通百姓到底是想從哪一種菁英手中把國家拿回來，是訓練有素、任職於我們醫院、中小學、大學、政府實驗室裡的中高收入專業人士，還是那百分之一控制住我們經濟與四成財富的千萬富翁與億萬富翁？十八世紀的保守主義大將柏克（Edmund Burke），這位珍視傳統體制與做法的智慧，且預見了法國大革命之恐怖統治失控的學人，會怎麼看待二十一世紀初那些「保守派」只抓著某種抽象的人性理論，就說要立刻、馬上把進步時代與新政那些有上百年歷史的憲政、體制、哲學遺緒一筆勾消的主張呢？十七世紀政治理論家洛克會怎麼看待今天的自由放任主義者呢？（這些人在他的時代會驕傲地自稱是自由派。）要知道那些「自由派」可是會與宗教上的基本教義派共組政治聯盟，而宗教上的基本教義派又會尋求政府的力量去把他們的社會、精神、道德信念與習性強加給不信他們那一套的大多數人。柏克恐怕會認為民主黨才是個保守派政黨，而洛克則可能抓著頭納悶，宣布金瑞契（Newt Gingrich）與保羅．萊恩（Paul Ryan）是自由派。

綜觀我們共和國的歷史，真實而行之有年的衝突不存在於這些變來變去的政治陣營之間，而在於相互競爭的各種自由定義之上。關於自由在美國有兩種涇渭分明的觀點，兩邊都各自有其完整的支持者光譜，光譜上的一頭是極端的革命分子，一頭是務實的中間路線派。將這兩種各執一詞的觀點區分開的，是兩派人馬面對一個問題的答案，而這個問題就是：「當個人自由與公共利益產生衝突的時候，你會與哪一種原則站在一起？」稍微偏離中心點，你會先看到個人主義者，他們奉為圭臬的是個人的自由；而在對稱的另外一邊，則會有所謂的社群主義者，他們強調的是群體的自由。把這兩個意識形態迥然不同的族群連起來，你得到的就是傑佛遜與漢彌爾頓之間的距離，其中傑佛遜想像著的是一個能夠自我節制的共和國，當中有由像他一樣的開明地主仕紳所帶領的獨立生產者，而漢彌爾頓擘劃的則是一個大有為的國家政府，當中有人品高尚與智慧過人的公職人員一心促進公益，為此這些公僕會努力打造社會體制與基礎建設，而國家本身則強大到足以抵禦來自國內外敵人對其憲法的攻擊。在一九四五與一九七九年間，美國的治權輪流控制在中間路線的陣營手中，至於強硬派則在邊上熬著，偶爾會展現一下音量但總體在政策對話上還是相當邊緣。

進一步在光譜上把距離拉開，我們首先會看到的就是自由放任主義者（libertarians）。他們顧名思義就是在追求一種放任無為的世界，當中政府僅有的職責就是捍衛私人財產與確保合約履行。再來就是另一邊所謂的社會民主主義者（social democrats），他們想打造的是一種全面性的社會福利國度，且可能具備中央集權式的產業規劃。這兩種政治哲學都曾經在美國的歷史上被付諸實行。經濟上的自由放任主義曾是美國治國的意識形態，時間落在林肯一八六五年遇刺和十九與二十世紀之交興起的進步時代之間，然後在整個一九二○年代又來了一遍。這種意識形態造成了一個震盪起來非常狂野的經濟，一種足以將傑佛遜式夢想趕盡殺絕的貧富差距，一款讓自由本身岌岌可危的寡頭時局，乃至其引發的全球性經濟崩盤不僅終結了屬於自由派的德國民主，甚至連美國自己的都差點保不住。在這輪崩盤之後，小羅斯福在他成立的任務型機構「國家復興總署」（National Recovery Administration）中摻入了社會民主主義的色彩，具體而言他以微管理的風格嚴控起物價、原物料的分配、工業生產，成功讓美國經濟恢復元氣到足以把二戰打贏。唯不論其在國安危機時的效果有多彰顯，政府對市場經濟這種程度的干預在承平時期都會被選民狠狠抗拒。美國如我們所見，是一個極其個人主義的國度，社會民主主義在此根本沒有容身之處，社會主義更是門都沒有。

往光譜的左右更極端處走，我們就會開始進入專制獨裁的範疇。其中一邊是極端自由放任主義，這群人是無政府資本主義者，是安蘭德的追隨者，他們的夙願就是政府力量可以衰落，讓「自由」的個體可以在沒有任何公共義務的狀態下從事不受約束的競爭。至於另外一邊，則是極端的集體主義者，這群人也想確保「自由」，但他們的手段卻截然不同。集體主義者會想把所有的財富與權力移交給全知而慈悲的政府、祖國、黨。這兩種極端的理念還沒有在美國實驗過，但確實在世界各地使千百萬人賠上了性命，君不見柬埔寨與蘇聯治下烏克蘭的殺戮戰場、納粹德國的毒氣室，乃至於有多少冤魂死在薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉寡頭的暗殺隊手下。自從蘇維埃帝國解體以來，美國不曾有人認真看待過極端的集體主義。不幸的是，進入二十一世紀初，美國政府的最高層開始充斥極端自由放任主義者，當中包括好幾名總統候選人中的邊緣人，其中有眾議院議長兼近期的副總統提名人（二○一二年的保羅．萊恩），外加一名資深的聯準會主席（一九八七到二○○六年的葛林斯潘）。而這當中就潛藏著對美國的個人自由，與對美國這場延續了二百五十年且影響了全世界的自由民主制實驗，極大且迫切的威脅。

在本書中，我認為美國要維繫自由民主體制，就必須平衡好人類自由的這兩種基本面向：個人的自由與社群的自由。犧牲其一，我們就會朝著寡頭政治或無政府狀態前進；失去其一，集體主義獨裁的陰影就會迫近。你無論如何都無法兩者只取其一，而這當中的深刻理由並不光是邏輯與哲理，那根本的原因是真真切切地寫入了智人物種的DNA中。