美國政治論述核心議題 維持「賽場」公平性

這種公平、機會平等與針對寡頭進行干預的信條，可以一路從艾森豪被上溯到林肯。這種信條呼籲著政府要採取胡佛想都不敢想的強大角色去確保公平，但又不能觸及小羅斯福的國家復興總署，或詹森的「向貧窮宣戰」計畫那種包山包海的技術官僚作風。這信條狠狠地捍衛了供所有個人享用的公平性，還試圖讓兩種東西失去重要性，一種是帶給我們白人版「積極補償行動」（奴隸制、種族隔離法、一九六四年之前的新政）的團體導向思考，一種是想邊緣化白人團體思考失敗後用來補償非白人與女性的正宗「積極補償行動」。在歷經數百年的不公不義後要打造一個公平的社會，或許真的需要用積極的作為去應對不公義所引發的問題，但話說到底不論是哪一個版本的補償行動，都不符合這個國家的理想。

在二十一世紀初，公平必須被重新強調成我們政治論述中的中心議題，必須被設定成某個新政治聯盟的核心價值。在公平的基礎上，我們可以去提倡個人成就，去號召對共有的體制與資源去增加投資，進而孕育出更多的公平性。公平將義無反顧地去設法保護市場的競爭性與安全性，也保護消費者、勞工與環境的健康。同時，公平原則會讓稅制回到那個讓富人與富豪多負擔點的水準，畢竟他們理當為這個讓他們混得這麼好的文明多付出一點維護成本。

這本書的目標不是要直接提出政策建議，而是想勾勒出一種可行的政治哲學，讓對的政策從這種哲學裡自然而然地誕生，其中一個原因是政策本身很容易過時，而政治哲學比較不會。但話又說回來在大方向上，我這裡有幾項政策是站在二十一世紀第二個十年的制高點上眺望，我認為有機會從公平的新信條中延伸出去的。

在當前的政治氣候下想要透過政策來調整稅制，藉此讓富人多貢獻一點，你得冒上被抹黑成所得「重分配」的汙名，反之若你想進行另一個方向的調整，比方說透過所謂單一稅率的「單一稅」，社會上反而會讚許這叫「公平」。當然，所有的稅都是在進行所得「重分配」，但將部分資源從富人手中轉移去提供硬體與社會性基礎建設供眾人享受的稅制也絕對「公平」。極端自由放任主義者要政府什麼都不管，但這種做法並不能保證機會的平等，因為雖然不是任何人的錯，但人生在世的起點就絕不會平等，甚至落差還可能很大。放著不管，這樣立足點參差不齊的社會就會變成寡頭，因為繼承來的優勢往往有強者恆強、強者愈強的趨勢。新保守主義政治思想家福山在他共兩冊的巨著《政治秩序的起源》中，描寫了國家制度數千年來的沿革，也描述了這樣的難題：

菁英的地位普遍會愈來愈穩固，因為他們可以使用其財富、力量與社會地位在政府中卡位，然後再用國家的力量去保護自己跟他們的後代。這種過程會持續下去，直到非菁英成功實踐政治上的流動性來逆轉或以其他方式保護好自己。以財富的重分配為目標，這當中的訣竅就在於避免兩件事同時發生，一件是讓菁英創造財富的能力不受到處罰，一件事是讓菁英在政府中的代表性過大。

自由派經濟學家保羅．克魯曼拿出的統計數據顯示出在一九八八年，來自前五分之一富裕家庭的八年級生裡即便是學業表現最差的那些孩子（那些某些人口中「有錢人家的笨小孩」），其大學畢業的機率也高過後五分之一家庭裡最優秀的小孩。「這告訴我們的是我們千萬別以為美國社會跟公平之間有八竿子打得著的關係，那很明顯是夢一場，」他寫道，「比較接近現實的真相是……在現代美國，階級（精準來說是繼承來的階級）往往能蓋過才能。」

想維持機會平等，我們就必須重新疏導財富（特別是繼承來的財富），讓這些財富流回到體制中，再由體制去為生來不具優勢的人把賽場鋪平，具體而言這得包括：幼兒教育、健保保障、給窮困家庭的食物補貼、對公立學校、社區學院與大專院校的財源挹注，這些都不在話下；但也不能忽略了公園、圖書館、休閒設施、公路、交通運輸系統，因為這些建設也有助於提振公民與個人福祉。二○一二年，這個原則啟發了世界第三有錢的股神巴菲特去呼籲國會制定富豪的稅率地板：綜合所得淨額（應稅所得）落在一百萬到一千萬美元之間（包含股利與資本利得）的級距要課稅百分之三十，高於一千萬美元要課百分之三十五。巴菲特提出這樣的建言：「這樣一個簡單明瞭的規定，將可以阻止遊說團體、律師與盼望獻金若渴的代議士繼續讓大富豪負擔的稅率，遠低於收入只有他們零頭的一般人。」事實上此前巴菲特就說過他繳的稅率還沒有他的祕書高。在此同時，最高所得級距所繳的稅率（夫妻共同年所得的最高級距在二○一三年的低標是四十五萬美元），呈現大幅滑落的態勢，一路從一九五二年的百分之九十二降到一九六五年的百分之七十，一九八六年的百分之五十，到二○一三年只剩下百分之三十九點六。考量到一九五○年代與六○年代的美國經濟還是一片榮景，並沒有如想像中受到超高稅率的影響，我們現今的稅率中顯然有一些可以向上調整的空間。遺產稅目前給個人五百四十萬美元與夫婦一千零八十萬美元的免稅額，至於稅率則是百分之四十，但這樣的優惠仍舊受到自由放任派共和黨的抨擊。但其實最起碼，我們都應該保留一個能避免讓世襲貴族不方便建立，也不方便維持的稅制。

在政府監理上，我們主要是採取一個守勢的目標：讓二十世紀的各項成就獲得保護，不要遭受那些想帶我們回到鍍金年代之人的破壞。在規定能夠達到其目標的前提下，我們永遠應該設法讓規定更有彈性，但目標本身必須保持神聖不可侵犯：我們必須守護好國家精神的傳承，必須保護好人類的健康與讓我們能生息繁衍的生態系統穩定，還必須抵擋不正當與具有獨占性的企業積習來維持好市場的競爭性。某些過時的規定已經在一九八○到二○○八年間走入歷史（應該不會有多少人懷念電話市場被「貝爾老媽」d壟斷的時代），但也有一些規定發揮著維持公平性的重要功能，像是《格拉斯－斯蒂格爾法案》，與遭到最高法院以有爭議性的「聯合公民控訴聯邦選舉委員會」（Citizens United v. FEC）一案判決所推翻的競選財務管制。部分恢復這類制度將會是穩健且能獲得民意支持的做法。

將資源投入學校與性質相近的機構，將是有助於維繫競爭公平性的投資，而此外還有一些投資值得我們去做，是因為一個林肯也曾經提出過的理由：這些投資能夠促進民眾的福祉，但無法由私部門輕易或有效地去推動。這些投資包括增加對基礎科研的投入，因為我們由創新所推動的經濟需要這些研究，也因為這些投資的報酬率很高。就以美國國家衛生研究院為例，他們所花的每一塊錢都照例可以在一年的時間內創造出二點二一塊錢的額外經濟產出。阿波羅計畫不光用二百四十億美元把人帶到了月球表面，它還催生出一千五百個以上商用的衍生計畫，藉此改善了美國人的生活品質，從無到有創造出太陽能面板、心律監測器、先進隔熱、石英鐘錶、無線鑽頭等一個個全新產業。同樣地，重要的國家基礎建設投資，包括橋梁、隧道、公路、機場、港口、快速與高速鐵路、汙水處理廠、現代電網，也可以支撐我們的經濟與社會結構。

不在少數的研究發現這樣的錢花下去不只能回本，還能以每一塊錢支出創造出兩塊錢經濟活動的比例倒賺。在此同時，我們應該要避免投資在那些會對國家蒙受傷害的計畫，像是購買貴到嚇死人且戰略上又不合用，五角大廈根本不想要的武器系統，或是提供補助給正在創下企業獲利世界紀錄的石油公司。如今，我們給石油業的補貼（主要是給業者的租稅優惠）已經來到每年近五十億美元，相當於美國國家癌症研究院全年的預算。前眾議員巴尼．法蘭克曾長年擔任眾議院預算委員會的主席，而他估計只要在三位一體（洲際導彈、戰略轟炸機、戰略潛艦）的末日核打擊發射平台中放棄其中一樣，加上減少海外基地數，就可以替美國在十年間省下大概一兆美元，而這將極為有助於我們補上幾任政府用供給面經濟政策替我們挖出的預算赤字窟窿，也可以讓我們有錢好好照顧在此前戰爭中為國效力而負傷的將士。美國人是務實的民族，這樣一個民族會希望政府做事有一個範圍，但他們也會希望政府能在其執政的範圍內發揮良好的功能。公平的信條可以賦予政府一個明確的使命，而這個使命會符合美國各區域文化中絕對多數的基本價值。