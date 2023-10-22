年底促消費大戲 購物節「雙11」登場

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大陸年底購物盛會「雙11」將在10月底登場，配合著大陸政府擴大內需促消費的政策方針，電商平台與網企今年帶著低價、高性價比商品，欲一掃去年活動低迷買氣，市場也關注網購動能對大陸第四季經濟的推動力度。

日前大陸中秋加「十一」黃金長假落幕，文旅與服務相關消費取得反彈成績，讓外界注意，後續登場、實體商品交易占大宗的「雙11」購物節會否延續勢頭復甦。

大陸統計局日前公布的社會消費品零售數據顯示，最新9月總額年增5.9％遠勝市場預期，並帶動前三季數據年增6.8％提升至預期之上。讓大陸官方更有信心，後續第四季在「雙11」等消費盛會帶動下，能達到全年經濟目標。

大陸電商平台們大力備戰「雙11」，阿里巴巴旗下淘天集團宣布，天貓「雙11」自24日正式啟動，並設定「全網最低價」為核心目標，取代過往被關注的成交總額與活躍用戶數等指標，有意用最直接的價格要素，促使自己創造的「雙11」活動走出近年低潮、重返榮耀。

京東「雙11」則在23日晚啟動，亦主打低價便宜。京東同時在活動前夕發表其新服務即時零售三公里模式，要打造3～5公里內「消費者下單、門店發貨、商品小時內送達」生活圈，為今年「雙11」添增看點。

今年還預計有新平台加入「雙11」戰場，澎湃新聞引述嗶哩嗶哩（B站）內部人士表示，公司已和阿里、京東、拼多多等電商巨頭達成合作，將在平台上新增「天貓雙11」等頁面導流給電商平台，觀看影片、展示商品時可直接跳轉至天貓等電商頁面下單購買。

各電商平台近年的海外拓展也值得關注，天貓淘寶海外事業部就預告，將會在「雙11」期間推出主打台灣等亞太五大重點市場的重磅殺手級服務，助「雙11」海外銷售升溫。