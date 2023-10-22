9月景氣能否變燈 半導體將錨定

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全球經濟正靠著韌性度過低迷，中東加薩戰火10月首周突然升高，景氣復甦憑添不確定因素，10/27將公布的國發會9月景氣燈號，原先期盼脫離連十藍的變燈可能，將因此延後一個月才能達陣。國發會評估此波低迷經濟，及至9月出口正在谷底回升，「可以看到最壞情況已經過了」，如果國際油價沒有因為以巴衝突而爆走，對台灣的影響將比較小，這一個月的延後變燈也仍在預估中的第四季期間！

9/27已公布的國發會8月景氣對策信號綜合判斷分數為15分，與上月持平，景氣燈號續呈代表「低迷」的藍燈，已是連續第十顆藍燈，是國發會歷年景氣調查的第三次連十藍，追平2011年歐債危機、及2015年科技景氣下滑紀錄。8月景氣對策信號的9項構成項目中，貨幣總計數M1B由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，海關出口值由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分；其餘7項燈號不變。國發會經濟發展處副處長邱秋瑩分析，來自AI等新興應用商機挹注部分動能，也帶動出口正在谷底回升。

就出口項目來看，10/11 財政部公布的9月進出口統計，單月出口值388.1億美元、年增3.4％，不僅終止連12黑的連續衰退，年增幅亦優於官方預期，雖然大家多希望「最壞情況已經過了」，但仔細分析仍會發現，去年9月存在低基期的事實，去年10月就回到基期較高，財政部因此預估出口年增率可能擺盪、介於-3％至持平，趨勢上呈現「緩步回升」格局。

另一項對後續出口有利的外部因素，是台灣最大出口市場的中國大陸。大陸國家統計局10/18公布今年第三季GDP年增4.9％，前三季GDP年增5.2％，均優於市場預期，反映出大陸景氣慢慢回神，肯定有助於拉抬台灣的出口。

國發會景氣對策信號的三大組成，8月仍呈現景氣領先指標持續下滑，同時指標續呈回升；領先指標構成項目盎3項持續下滑，包括：實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B。10月陸續公布與受僱員工有關的無薪假人數正在減少，而M1B與股市動能相關，10月間或有漲跌；唯一尚未見到佐證的實質半導體設備進口值，19日台積電法說會上，台積電總裁魏哲家強調，半導體景氣「非常接近、非常接近」底部，至少預估2024會是健康成長的一年，反映了半導體將能錨定國內景氣確切改善之準。