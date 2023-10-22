歐洲央行10月例會 預估按兵不動

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國際市場本周聚焦10月26日歐洲央行（ECB）貨幣政策會議。歐洲央行在9月例會暗示10月將暫緩升息，市場普遍預期歐洲央行連續10次例會升息後，本次將按兵不動，但不排除繼續升息的可能。

荷蘭安智銀行（ING）預期歐洲央行本次例會按兵不動，將基準利率維持在4％的歷史高點，但仍保持鷹派立場，並保留12月例會再升息1碼的可能性。

歐洲央行在9月例會宣布升息1碼，連續十度升息，存款利率調升至4％，創下1999年歐元問世以來最高水準。

歐洲央行為了打擊頑固的通膨，近一年多來將基準利率由負0.5％的歷史低點，調升至20多年新高水準。歐元區9月通膨率降至近兩年新低紀錄，年增4.3％，核心通膨也由8月的5.3％降至4. 5％，最新數據顯示通膨降溫，支撐央行暫停升息步伐。

歐洲央行壓低通膨的行動雖有顯著進展，但距離2％的目標仍有一段差距，多位央行官員主張將利率維持在限制性水準，且必要時繼續升息。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）日前重申，利率將維持在限制性水準足夠長的時間，以讓通膨降至2％的目標。若有必要，歐洲央行將再次升息。

荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）亦指出，歐洲央行讓通膨回落至目標的過程取得重大進展，但仍有漫漫長路要走。現階段的貨幣政策合宜，但將保持警戒，若是通膨降溫出現停滯，央行準備進一步升息。

西班牙央行總裁德科斯（Pablo Hernandez de Cos）表示，即便核心通膨開始好轉，在降息之前，利率維持穩定一段時間是合理的舉措。