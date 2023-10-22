國際扶輪社籌款免費篩檢 造福名間鄉百姓

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國際扶輪社一直以來致力於社會服務與改善全球健康，不論是扶輪之子、C型肝炎篩檢都有其身影，今（21）日國際扶輪社集結南投縣政府衛生局、南投縣名間鄉衛生所及3462地區扶輪社，在南投縣名間鄉衛生所舉辦「扶輪揪好心 南投救肝心」活動，大力挹注資源，推廣南投地區的C型肝炎篩檢服務，將救護落實民間，提高確診率，並努力實現WHO在2030年前，於2025年根除C型肝炎的目標。

C型肝炎在台灣地區十分常見，成人感染率約為1-2%，估計約有30萬人感染了這種病毒。感染途徑主要包括輸血、血液透析或濫用注射藥物，以及使用受病毒污染的針頭、針灸針、紋身針、穿耳洞針、刮鬍刀或牙刷等。

然而，C型肝炎通常被稱為「無症狀疾病」，感染者往往沒有明顯的症狀或不適感。這使得早期發現和預防變得更加困難，並可能導致疾病的進展和傳播。

為了解決這個問題，南投縣政府衛生局、南投縣名間鄉衛生所和3462地區的扶輪社攜手合作，扶輪社提供了重要的協助和支持，致力於提高南投地區C型肝炎的篩檢服務和確診率。扶輪社社員們的熱情參與活動是重要的支持。

南投縣政府衛生局長陳南松表示，非常感謝各界傾囊相助，並說「愛就是在鄉親的需要上面看見自己的責任」，縣政府等公部門必會好好善用，將大家的愛心傳遞出去，此外，過去健保吃緊，不論是B型、C型肝炎、肝硬化、肝癌，治療費用動輒百萬以上，但若及早於肝炎時發現並治療，其治癒率高達99%，能夠大幅降低醫療資源，並提早於2025年達到WHO訂定之2030年前滅除病毒性肝炎目標。

為鼓勵更多人參與篩檢，國際扶輪社募集多方資金，用於支付22至44歲民眾的篩檢費用，國際扶輪3462地區總監李正雄、3-1分區助理總監簡千翔和地區服務計畫主委林炳村也將親自參與活動，與扶輪社長和社員們一同奉獻他們的時間和努力，同時根為南投縣民眾黨議員的簡千翔表示，肝炎是國家疾病，也是國家公共衛生重點政策之一，國際扶輪社宗旨為根除疾病，他不僅身為國際扶輪社的一員，也是南投縣議員，有責任將雙方資源互相結合，造福鄉親，相信在多方的努力之下，能夠促使更多的民眾早期發現並接受C型肝炎的治療，共同守護南投縣民的健康。

3462地區的扶輪社呼籲南投地區的民眾積極參與接受C型肝炎篩檢服務，只有通過早期發現和治療共同為南投地區的健康做出貢獻，並實現根除C型肝炎的目標，扶輪社關注社區健康這是他們為服務社區具體行動之一，通過這樣的合作和努力，提高C型肝炎的篩檢率，並提供及時的治療，從而改善南投地區的健康狀況。