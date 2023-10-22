96歲石化界鐵人長春林書鴻示警 石化景氣其實還沒有好起來！

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勞動部「112年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮於今（16日）在台北福華大飯店舉行，根據《財訊》報導，當中最大的亮點是本年度「個人奉獻獎」得主，是年屆96歲的長春集團總裁林書鴻獲頒。

雖然林書鴻致詞時，強調提自己獲獎不敢當，但他因為致力於推廣產業安全衛生長達74年，讓工安文化成為集團員工的日常，同時參考日本職場防災作為，編著石化業職安衛教材供同業使用，協助產、官、學界在職安衛的交流，卓有績效。

「工安管理必須從頭做起，因此董事長與總經理要帶頭做起；而且要做到24小時巡邏，才能更大機率防堵爆炸或工安危機發生，不然大火燒起來就來不及了。」林書鴻也在頒獎典禮上呼籲。

根據《財訊》報導，會後，林書鴻接受媒體採訪時不諱言，雖然近期看起來不少石化企業的業績都有好轉，「但是我經常在看報表，原本（石化業景氣）應該聖誕節之前10月、11月應該就會明顯好轉，但是並沒有好多少，所以並沒有真正的好起來！這是因為國際戰事導致運費調漲，墊高營運成本之下，讓廠商難獲利。」

話鋒一轉，問到環境部公告調高排放大戶空汙費率，也將衝擊石化業。林書鴻也直言，大家公平扣碳費的話，物價一定要波動，因為成本都要增加30％，但是經濟蕭條之下，消費力也會下降。「長春現在在大發、苗栗等都設有實驗工廠，希望把CO2從煙囪排放出去來使用；但實際上要拿去做原料並不簡單，全世界都面臨很大的挑戰。」

《財訊》報導指出，現今，長春集團已在麥寮成功採用碳中和技術化學將排放的CO2，製造出醋酸，經過多次改良，目前已能穩定年消化12萬噸CO2，量產出60萬噸醋酸。這項技術為全球首創，但長春還在研究，未來生產醋酸的量還可以再增加，再把CO2純化為半導體使用的CO2，「已經有兩至三個廠在興建，可以把CO2移到半導體廠去使用。」林書鴻也首度對外鬆口證實，包括計畫將在高雄大社工業區內新蓋一座產能70000噸的電子級CO2工廠，供半導體產業需求。

文／林苑卿