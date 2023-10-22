16檔Q3績優 法人搶進

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台股20日盤中跌逾160點，然終場留下長影線支撐，收16,440點僅小跌12點，買盤撐盤力道逐漸露出曙光。投資專家建議，國際局勢尚未見穩，選股宜回歸基本面，可留意永豐金、正新等16檔個股，具備前三季營收「季季增」、上半年具獲利動能，且法人上周逆勢搶進的「第三季財報看好股」，有獲利護體進可攻退可守。

台股進入第三季財報密集公布期，獲利績優股在市場動盪之際更受資金關注，盤面第三季財報公布看好股包括永豐金、中信金、中石化、正新、菱生、晶豪科、高技、凌陽、義隆、聯陽、華新科、台中銀、中保科、原相、潤隆、達興材料等16檔，營收連2～7季遞增，讓財報更具想像空間，法人上周也搶買687張～3.13萬張。

永豐金前三季成績大爆發，主因來自子公司永豐銀、永豐金證券獲利大幅成長，前三季獲利創同期歷史新高，在政府支持的綠能融資上，太陽能放款持續成長，法人搶進布局；正新則受惠中國大陸車市復甦，帶動原廠配胎（OE胎）出貨，策略轉型高附加價值產品因應，營收逐步加溫。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股在16,300點附近的支撐力道強勁，可望在此區建立底部；企業第三季營收已全數公布，接下來將陸續公布第三季財報，儘管目前看來旺季似乎不旺，但受惠新台幣貶值效益，電子類股將有匯兌收益活水。銀行股方面，獲利向來穩健，只是台股沒有主流股撐盤時，將處於守勢不會衝出量。

值得注意的是，台積電法說會指出AI供應鏈還是供不應求，雖美國頒布了晶片輸中禁令，對台灣供應鏈影響不大，台廠AI概念主要供應鏈都是美國企業，加上AI股價已回檔一大段，近期有機會出現轉折。

凱基投顧董事長朱晏民指出，台股短線上雜音較多，包括美債殖利率衝高、中東戰爭、美管制中國晶片等，但只要地緣政治的局勢不要擴大到其他國家，情況仍在可控範圍內。市場也認為，美國年底最多再升息一次，12月不升機率較高，以過去經驗來看，升息循環結束的1～3月內，台股表現普遍不錯。

至於市場關注美國晶片禁令的影響，法人預期是短期雜音與恐慌的反應，以現在AI需求來看，儘管供應鏈去中化，歐美需求還是相當強，台積電法說會對AI的展望也沒有下修。觀察整體後市表現，製造業為主的庫存修正已告一段落，消費電子如手機、PC開始回升，明年可望恢復正成長，中長線並不悲觀。