標指跌破200日均線 美超級財報周 聚焦科技四巨頭

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標普500指數走勢

擔憂以色列與哈瑪斯的戰火衝突將持續擴大，美股三大指數20日全面收黑，標普500指數甚至摜破200日均線，為今年3月20日以來首度發生。未來一周美股超級財報周即將登場，市場聚焦微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等科技四巨頭業績，及即將公布的美國第三季GDP初值，成為左右美股走勢的關鍵。

道瓊工業指數20日收低286.89點至33,127.28點，標普500指數跌53.84點，跌幅1.26％至4,224.16點，那斯達克指數也重挫1.53％至3,316.14點。

三大指數周線全面收黑，道瓊周跌1.6％，標普與那指周跌更是超過3％。另美國10年公債殖利率16年來首度升破5％後，20日收盤回落到4.914％。美元指數則小跌0.08％到106.16，周跌約0.5％。

未來一周國際地緣政治動盪依舊，但隨美股超級財報周登場，投資人焦點將轉向科技四巨頭。微軟及谷歌母公司Alphabet預定24日發布業績，緊接著25日、26日依序是臉書母公司Meta及亞馬遜財報登場。

市場人士指出，上述四家公司加上蘋果、輝達與特斯拉，是撐起今年來標普500指數逾11％漲幅的主要動力，一旦財報表現不如預期，美股恐將再度承壓。

華爾街預期微軟上季（7至9月）營收年增8.7％至545.4億美元，EPS經調整後可望達到2.65美元，較去年同期增加12.8％。除了整體業績之外，投資人將聚焦Azure雲端服務營收，因為該部門營收至今已連續五季成長減速。

就Alphabet而言，投資人看好線上廣告事業延續今年上半年的強勁表現，推動整體營收成長。今年第二季在全球不景氣衝擊整體廣告支出的情況下，Alphabet線上廣告營收依舊達到3.2％年增幅。

未來一周發表財報的大型美股上市公司，還包括可口可樂、通用汽車、默沙東及優比速（UPS）。此外，美國政府也將在26日公布第三季GDP初值，以及最受聯準會青睞的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）。（相關新聞見A3）