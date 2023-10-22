APEC經濟領袖會議 張忠謀六度出任台灣代表

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台積電創辦人張忠謀已確定擔任今年APEC舊金山年會經濟領袖會議的我方領袖代表，這是張忠謀第六度出任此一職務。知情人士表示，在地緣政治變局下，半導體供應鏈韌性及布局成為各國高度關注議題，尤其戰事頻仍的敏感時機下，高齡92歲的張忠謀出任領袖代表，是不可取代的人選，也意味台灣半導體在國際上不可或缺的領導地位。

2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」將於11月15～17日舉行，聚焦議題為韌性及永續，據悉，蔡總統11月初將接見領袖會議代表團，並交付張忠謀任務。總統府發言人林聿禪21日表示，張忠謀曾五度以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間積極與各會員國家領袖互動，傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣的國際形象與能見度，因此蔡總統決定六度邀請張忠謀代表她與會。

據林聿禪介紹，美國為今年APEC設定主題為「為各方創造韌性及永續的未來(Creating a Resilient and Sustainable Future for All)」，三大政策優先領域包括「互連(Interconnected)」、「創新(Innovative)」及「包容(Inclusive)」。

據悉，總統蔡英文11月初將接見APEC經濟領袖會議代表團成員，屆時會對此人事安排進一步說明。此外，行政院已核定由對外經貿談判辦公室總談判代表鄧振中及國發會主委龔明鑫，代表出席APEC部長級年會，據悉，部長級聲明已在草擬中，將納入永續的綠色轉型，數位創新及縮短數位落差，對婦女及種族的包容性等內容。

此外，今年APEC年會可能上演「拜習會」，知情人士說，美國是地主國，雙方幕僚都有意願促成，在以巴衝突動盪下，「拜習會」將成為今年APEC年會的場邊重頭戲，在美中關係近年因台灣議題及中國在南海軍事擴張緊張升高，美方企欲促成「拜習會」讓美中局勢降溫，預料應也會觸及以巴衝突的議題。