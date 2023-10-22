主導產業創新不如活絡民間資源

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隨著2024總統大選期程來臨，最近朝野政黨候選人利用各種場合發表國政願景，或是提出政策藍圖，希望藉此說明其未來治理國家理念，進而爭取民眾支持。在這些政策藍圖中，最受到關注的莫過透過「創新」推動半導體、資通訊、人工智慧、電動車輛、醫療生技、軍工國防等產業發展，期待加速台灣經濟脫胎換骨，進而達成自主自立。

雖然朝野政黨候選人在論述上，無法避免因政治意識型態糾葛而針鋒相對，但我們非常樂見他們勇於面對近年來國際情勢呈現前所未有劇變，包括：美中貿易爭端、新冠疫情干擾接二連三衝擊所造成的全球供應鏈重組，以及跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP），先後生效實施所延伸的區域貿易鏈整合，並將核心聚焦於產業創新發展。不過，在此同時，我們對這些產業未來的期許與規畫，則是頗為疑慮。

首先，從台灣在全球產業鏈結中的奇特位置加以觀察，透過「創新」推動產業結構轉型，是極為嚴苛的挑戰。長期以代工製造模式為主的台灣產業發展，其實是扮演為國際大廠作嫁之角色，不論過去的傳統產業或是目前的科技產業，例如電子資訊、無線通信、晶片，甚至近年崛起頗熱門的人工智慧，皆是因配合代工製造而投入研發。亦即若未檢視八年之前，政府為追求創新而推動的「五加X」產業的缺失，以及如何擺脫代工思維，則現在又憑空提出打造「創新雨林生態系、智慧科技島」願景，無疑是一個圖騰、夢幻之願景。

其次，則是捨棄市場自由競爭模式，反而採取政府主導模式，規劃集中資源推動「特定產業」發展，未來恐將重蹈過去部分產業發展覆轍。

無庸置疑，台灣早期在戒嚴時期，政府具有主導特定產業發展力量，不過，近年在民主制度洗禮下，政府角色逐漸退居幕後，取而代之的是市場力量快速崛起，不斷提高對產業發展之影響。亦即在擺脫經濟困境政策思維上，不應遵循過去提供資源主導特定產業發展之舊思維，而是應該採取自由競爭、活絡民間資源的新觀念，如此始能接軌國際潮流。

此外，近年以來受到政府財政潛藏債務累積餘額持續增加，在極有限的資源壓力下，未來產業政策規劃，除了挹注資源推動新興產業的創新發展之外，也必須投入較多資源協助傳統產業之創新轉型。再者，無法忽略的是，面對產業外在環境不斷變化，更加需要與時俱進鬆綁不合時宜的諸多法規，藉此更進一步活絡民間資源，讓各項的產業透過市場開放自由競爭找出最佳的創新模式，進而產生最適之群聚型態。

回顧曾引領風騷創造台灣出口貿易成長的紡織產業，1980年代之後隨著生產要素成本增加，加上新興國家追趕，一度被視為夕陽產業，但不服輸的業者從前端的材料研發、製程改良，至後端的產品設計、行銷活動，在不斷增加生產力的同時，大幅提高競爭力，可以說是民間採取自力與自發，積極投入創新、整合群聚而成功蛻變的最典型實例。

而隨著資訊科技進步，手機普及，透過App連結，不但顛覆以往傳統經營模式，也創造許多就業機會，這些皆為過去無法想像的事實，更是難以經由政府角色創造的成果。

台灣產業正面對前所未有錯縱複雜的威脅與挑戰，政府所該扮演的角色不是主導所有產業走向，而是必須在極有限的資源下，致力營造公平、合理的競爭空間，以及提供友善、親和之投資環境，讓民間充沛的創新資源能夠充分發揮，進而讓台灣經濟型態早日脫胎換骨。

在此同時，我們肯定朝野政黨候選人以「產業創新」作為促進台灣經濟型態轉型的核心。畢竟，民眾對如何讓景氣走出寒流、讓產業成功轉型、讓實質薪資成長、讓貧富差距縮小的願景，無不引頸企盼。

因此，期待朝野政黨候選人能夠針對既有產業政策所存在的缺失，加以深入檢視，同時更要避免在虛偽無益政策上，盲目撒幣浪費資源。另一方面，更要排除不具專業背景政客主導政策，甚至霸凌專業菁英官員，導致錯失發展機會，否則國政願景最後恐將化為烏有。