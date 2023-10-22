未分配盈餘 工商界力爭免稅

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工商協進會賦稅建言一覽

金融營業稅可望降至2％、且政府連年稅收超徵，工商團體再接再厲爭取修正當前的稅制，除持續反映再下調金融營業稅之外，新焦點鎖定在未分配盈餘加徵營所稅上。工商協進會強調，未分配盈餘課稅是兩稅合一的配套措施，如今兩稅合一已走入歷史，企業界認為配套措施也應該「自然被消失掉」！

工商協進會21日與行政院舉行「工商午餐會」，由該會理事長吳東亮與行政院副院長鄭文燦共同主持。吳東亮當面提出「全面取消對企業未分配盈餘課徵5％營所稅」的構想，並表示如果不能一次到位，可考量逐年調降至零。對此鄭文燦當場承諾，將親自召集會議針對租稅相關的議題，持續協助業者追蹤、解決。

據與會者轉述，近二個半小時的餐會中，與會企業家多聚焦於賦稅和金融相關議題，尤其對取消金融營業稅或至少降至2％，以及取消未分配盈餘加徵5％營所稅最有共鳴。

與會者還說，在金融營業稅方面，企業界開宗明義指出，總統蔡英文已於7月4日出席工商協進會會員大會時，明白表達「可以進一步討論和評估」的立場，業界則提出直接取消或至少降至2％的具體內容，並就令許多企業怨聲載道的未分配盈餘課稅問題，提出反映。

不只是工商協進會對當前稅務問題頗有意見，三三會理事長林伯豐也多次表示，應取消未分配盈餘課稅的做法，他2020年曾當面向總統蔡英文提出來，當時蔡英文認為「言之有理」，願意「硬著頭皮去跟財政部長說。」

與會者還指出，會中財政部對此問題有所說明，該部主張未分配盈餘之所以要課稅，是為了避免企業保留盈餘不分配，協助自然人股東避稅，且未分配盈餘稅具有證所稅的替代稅、補充稅的效果，財政部官員還說，《產業創新條例》已有企業在三年內使用保留盈餘進行實質投資，可全額抵減未分配盈餘稅的規定。

但上述說法顯然未能說服企業家們。會中有企業直言，政府近年連連稅收超徵，今年還說超徵1,000億元不成問題，而此時此刻企業既有大環境的國際戰事頻仍、庫存急待去化，以及面臨疫後轉型等諸多挑戰，很需要政府幫幫忙。且保留盈餘再投資是企業成長的重要動力，未分配盈餘加徵5％的作法，影響企業累積穩定自有資金的意願，對未來轉型升級之動能具有抑制的效果。

工商協進會進一步指出，企業的保留盈餘已完納營所稅，是否分配予股東或進行轉投資，屬企業經營決策事項，課徵未分配盈餘稅不甚合理；至於《產業創新條例》所給的優惠部分，林伯豐說，實際上抵減的適用範圍，限制在有形投資上，例如用未分配盈餘增設建物、廠房及硬體設備等，至於企業的研發支出、品牌行銷等，都沒有列入。