挺地方創生 企業家大聯盟成軍

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創投業者柯文昌組企業家大聯盟，攜手富邦集團董座蔡明忠、聯發科董座蔡明介、和碩董座童子賢等近30位電子、金融、傳產企業家，發展台灣地方創生。柯文昌21日表示，已成立信託長期挹注台灣好基金會，在池上、潮州、南州打造地方創生典範，由企業家帶進人脈、錢脈及國際視野，未來10、20年的地方創生、鄉鎮魅力，將成為新經濟顯學。

柯文昌2009年成立台灣好基金會，要打造最美的鄉鎮，首站來到台東池上，以15年時間打下三大基石，包括池上秋收稻穗藝術節、穀倉藝術館、藝術村，池上秋收稻穗藝術節是全球獨一無二、天地人合一的國家級天然劇場，每年動員300名當地志工，門票秒殺售罄，吸引上萬遊客並創造數千萬商機，是國內由民間獨立辦理、歷史最久的藝術節。

池上秋收稻穗藝術節21、22日舉行，宏碁創辦人施振榮夫婦、童子賢夫婦、鈺太科技董座邱景宏、巨大集團前執行長羅祥安夫婦都是座上賓。童子賢表示，希望池上秋收稻穗藝術節像日本百年祭典，年年都有且長久舉辦。

柯文昌觀察到日本與大陸鄉村快速凋零，台灣鄉村反而展現生命力，他將以池上、潮州、南州為基地，發展地方創生，做出特色、帶動觀光、發展產業，既看見台灣鄉村之美，也吸引年輕人返鄉創業。

蔡明介、柯文昌攜手在故鄉屏東南州、潮州推動「大潮．南扎根計畫」，從鄉鎮爬梳地方人文脈絡，打造「潮旅行」、「潮生活節」等節慶式活動，南州還有全台最大蓮霧種植面積、全台最大蕉農，也是最大苦瓜苗中心，可推動農創，目前統一超商、全聯等上架銷售的香蕉多來自南州。

柯文昌在潮州擬定十年計畫，從一條老街擴展到一個小鎮，串起土地、生態與人味，提供在地青農、青創連結與合作，發現新的應用平台、開拓市場，達到生活圈的共榮共好。