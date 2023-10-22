比照台積電 企業喊揪團買綠電

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台灣電價平均成本一覽

綠電當道，為爭取一般企業也能比照台積電等大型企業洽購綠電，工商協進會會員企業建議政府，設立綠電工業園區並制定綠電團購方案，加速推動循環經濟園區與跨產業循環經濟共生模式，確保整體能源供給的穩定性，提升台灣經濟的全球競爭力。

工商協進會與行政院21日共同舉辦午餐會，與會企業家高度關切淨零與能源轉型的問題。對此，行政院副院長鄭文燦說，2030年前台灣用電不虞匱乏，電網韌性也會提升，政府會確保「綠電極大化」，讓綠電具可負擔性。

工商協進會理事長吳東亮表示，台灣經濟發展以外貿為導向，近年全球經濟動能疲弱，企業面臨供應鏈重組、通貨膨脹、能源轉型，及人力短缺等各種考驗，需要民間與政府共同努力開創新局。該會3月的早餐會已提出多項建言，包括建立碳交易制度等，果然短時間內成立了台灣碳權交易所，回應了工商界的呼籲。

與會者仍高度關心能源轉型及用電需求，持續提出意見。鄭文燦說，轉型需要準備，才能接軌國際規範，成立台灣碳權交易所之後，規劃明年開徵碳費，未來將在能源政策上投入更多的資源；政府將在供電無虞的情況下，全力推動風電及太陽光電等綠能發展，將綠電極大化，每增加1％綠電，代表自有能源就增加1％，且為經濟上可負擔的綠電，將能滿足企業RE100自願減碳承諾，或來自供應鏈的綠電需求。