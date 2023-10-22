台灣光罩小金雞開花結果 宣示營收要挑戰10億美元

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台灣光罩21日舉辦35周年集團家庭日，執行長吳國精宣布發放每位員工1萬元紅包；總經理陳立惇強調，台灣光罩營收將持續成長，並以挑戰10億美元為目標。台灣光罩9月營收刷新歷史新高，第四季持續走強，目前40奈米製程光罩正送交客戶驗證，預估2024年起即可挹注公司營收。

台灣光罩9月合併營收為7.55億元，月增達30.13％、年增7.87％，刷新歷史新高。第三季合併營收為19.55億元，季增8.62％、年減5.48％，則是同期次高、歷史第四高的表現。累計前三季合併營收53.18億元、年減7.83％，續創同期次高紀錄。

陳立惇表示，今年集團合併營收80億元的目標可望達成，在此基礎上，2024年預估仍有3成的成長，中長期則以10億美元目標前進。除光罩本業成長之外，集團小金雞扮演的角色也愈來愈重要，包括隱形眼鏡、3D列印、雷射鋼構、氫能等領域，近兩年都陸續開花結果。

吳國精指出，他將半導體概念導入智慧製造，未來還要跨入雷射鋼構技術，預計投入20億元。目前雷射鋼構技術已申請經濟部科專計畫及各項認證標準，將於銅鑼廠動工，明年內有機會看到廠房完成。另一子公司艾格森科技只花一年便損益兩平，昱嘉科技的隱形眼鏡良率也突破9成。