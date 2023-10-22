高息ETF換股大戲 年底前上映

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高息ETF年底換股 投信操作洩端倪

台灣投資人瘋狂熱愛ETF，不只總規模突破3兆元，受益人數也持續攀高。時序接近年底，包括元大高股息、國泰永續高股息等多檔重量級高股息ETF，迎來例行換股潮，漲多回檔的AI股恐面臨「換股危機」，加上台股上周迎來3檔高股息ETF新兵，近70億元銀彈鎖定聯電、京元電子等多檔標的準備入市。ETF新增股、剔除成分股牽動的股市表現，成為當前市場最熱話題。

統計顯示，今年前九月台股ETF淨申購金額突破千億元、達1,650億元，其中今年才誕生的黑馬復華台灣科技優息ETF，瘋狂吸金827.1億元奪冠，整體高股息ETF人氣強強滾，然熱錢大舉湧進下，也導致投信被動式買賣盤資金龐大，進出之間對股市的影響日益提升。

年底前又有多檔重量級高股息ETF，將陸續進入持股調整期。受益人數最高的00878於11月打頭陣，12月則由0056、00919跟進，光00878及0056兩檔ETF的資金規模，合計就高達4,416億元。

瀚亞投信台股投資總監劉博玄分析，一檔資產規模約2,000億元的ETF，等於只要將持股3％的成分股剔除，就會導致逾60億元資金撤出，對成分股影響及大盤影響重大，市場因此高度警戒。

然ETF成分股不只有「舊人哭」，也見「新人笑」。台股本月中旬一口氣迎來中信成長高股息、野村臺灣創新科技50、台新臺灣永續高息中小型3檔高股息ETF新兵募集，合計近70億元銀彈將入市。

資金轉向點火新募集ETF成分股，聯電、京元電子等上周逆勢上漲，聯電本月來更獲投信狂掃5.05萬張。統一投顧董事長黎方國表建議，投資人可提前卡位半年報每股稅後純（EPS）優異公司，並靜待投信買進拉抬。

00878目前成分股前五大為廣達、華碩、緯創、光寶科及英業達，但經歷飆漲後殖利率均已不到5％，廣達及緯創甚至不到3％；0056前五大則是廣達、緯創、英業達、光寶科與聯發科，僅聯發科殖利率高掛逾9％。

若對照投信操作，可見到本月來緯創、廣達狂砍1.76萬及1.33萬張，技嘉、光寶科同遭出貨逾5,000張，加上晶片禁令打擊，讓AI股成為投信主被動雙重提款重災區，惟法人指出，目前距離年底換股仍遠，不排除是市場「自己嚇自己」造成賣壓，且AI股重挫後殖利率反而攀高，現階段對ETF成分股更替無須過度臆測。