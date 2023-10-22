瑞郎躍以巴戰火避險新寵

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以巴避險情緒升 三大避險貨幣表現

以巴衝突短期未解，避險需求推升下，提振美元、黃金等避險資產走勢，且地緣政治擔憂導致的避險情緒升級，可能進一步為美元提供支撐。大型銀行業者認為，在以巴衝突問題未解決前，市場情緒持續驅動美元偏強，但關鍵同樣是中東鄰國是否躺入渾水，若維持目前戰事基調，匯市反映不至於過於恐慌。值得注意的是，另一傳統避險選項瑞士法郎近期漲勢凌厲，對歐元、美元均呈現上升趨勢。

觀察10月7日以巴衝突發生以來，後續連三個交易日美元指數雖下跌，但衝突至今已近二周，美元指數自106.1至106.56，僅小幅上漲0.4％，顯示地緣政治風險目前並未明顯地推升美元走強。

中國信託銀行分析，美元指數近兩周收漲，主要貢獻還是來自於10月12日美國消費者物價指數（CPI）高於市場預期，通膨疑慮再起、降低市場對於明年降息的預期，短期對匯市的影響性可控，第四季匯市主軸持續圍繞在歐美景氣強弱及對貨幣政策的影響。但中信銀也提到，若衝突擴大至伊朗牽動中東石油運輸，增加石油及天然氣價格上漲，通膨壓力干擾聯準會決策的可能性，將再繼續提供美元上行動能。

台新銀行也指出，在以巴衝突問題未解決之前，市場情緒將是推動美元走勢的主要驅動因素。另，國際匯市也可關注瑞士法郎，做為另一傳統的避險選項，瑞郎近期也有強勢表現，對歐元和美元都呈現上升趨勢。

相較之下，近期傳統避險貨幣日圓則是黯淡無光，匯價持續在150上下。匯銀主管分析，由於日本央行至今仍維持寬鬆基調，而瑞士後續仍有升息可能，瑞郎基本面優於日圓，投資人資金流向避險資產，未如過往流入日圓，瑞郎反成市場避險新寵。