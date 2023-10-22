落魄的AI股 有望東山再起

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美國晶片禁令擴大，AI股上周冷風陣陣，然美股多家科技巨頭本周將陸續召開法說並公布第三季財報，當中包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）皆對AI領域著墨甚深，市場聚焦雲端四家大廠資本支出狀況，若持續上調且後市展望樂觀，將有利台系供應鏈業績表現，帶動上周「打到骨折」的AI股起死回生。

富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國，均看好美股S&P500企業第三季獲利可望重返年成長軌道，終結今年前兩季的衰退頹勢，且第四季成長幅度還可望進一步拉高，預估美股財報將會帶來利多，且科技巨頭針對年底也將釋出偏多展望，可望提振台股電子類股信心。

美股本周大咖財報雲集，北美四大雲端服務提供者（CSP）微軟、谷歌、亞馬遜、Meta第三季財報將相繼於24～26日華麗登場，法說會中也將釋出對雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品出貨動能的後市展望。市場分析，上述公司資料中心伺服器高達8成比例由台系供應鏈提供，市場引頸期盼科技大廠能否釋出樂觀前景，為台美AI類股打上強心針。

Google、微軟先前7月法說會均暢談AI議題，AI大戰也讓公司資本支出高速攀升，據統計，四大科技巨頭第二季資本支出分別為亞馬遜114.5億元、微軟107億元、谷歌68.9億元及Meta 63.5億元，法人預期若後續資本支出可望持續上修，AI族群業績就有望繳出亮眼成績。

展望下半年，微軟整合Word、Excel、PowerPoint等產品的AI輔助功能Microsoft 365 Copilot預計11月上線，微軟自身預估約10％用戶將採用付費，費用為每人每月30美元，銷售狀況也相當程度影響微軟2024年AI伺服器需求；而Meta聊天機器人Meta AI也在9月底的年度開發者大會Meta Connect亮相，且Meta也開發自己的推理運算加速晶片MTIA，預計2025年開始使用。