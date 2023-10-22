機電、線纜業 奔向綠商機

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士電、亞力、華城及大同等機電大廠，以及大亞及億泰等線纜業者，受惠於台電釋出強韌電網計畫標案，並進一步參加外貿協會與國際半導體產業協會（SEMI）共同主辦的台灣國際智慧能源周，展出與太陽能光電、電動車動力總成及充電樁等產品，搶攻綠能產業的新商機。

尤其士電、亞力及華城等機電大廠，今年陸續拿下台電強韌電網計畫標案，又有變壓器等重電設備外銷北美、太陽能光電案場挹注，累積在手訂單均超過百億元，訂單能見度最長看到2027年，推升上半年EPS、前三季合併營收全都改寫同期新高，今年營收及獲利可望攀史上新高。

大亞電力線纜訂單滿載，漆包線業績卻下滑，使得前三季合併營收負成長，但上半年陸續處分轉投資保瑞及穎崴兩檔股票，業外收益挹注，上半年EPS攀升至3.3元，改寫史上新高。

法人依士電上半年EPS達2.66元、亞力EPS為1.28元、華城為2.87元推估，士電今年EPS挑戰3.5元以上、亞力EPS至少2.5元、華城EPS超越4元，大亞EPS有機會破4.5元，全面締造史上新高。

士電指出，士電續接台電大型停置式變壓器等重電設備訂單，拜登政府推動兆元基礎建設，美國不少電力公司汰換或增購變壓器及配電盤等重電設備，重電事業爆單，大型變壓器交期1年半、小型變壓器交期1年，訂單能見度看到2025年，部分長單能見度看到2026或2027年，三班生產趕工。士電看好明年重電事業持續成長，訂出明年業績兩位數成長的營運目標。

大亞集團主管指出，大亞集團目前全台地面、屋頂型及漁電共生太陽能光電廠案場累積建置容量210MW，年底達250MW。