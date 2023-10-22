內資撐盤與企業獲利回暖 台股下檔有撐

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今年外資與內資出現明顯角力，下半年的大舉撤出以來，外資今年來對台股的動向已從買超轉為賣超，但即使外資賣壓沉重，內資法人買盤支撐，包括投信與官股券商等，台股近期表現仍相對有撐。首先從官股來看，開年迄今官股券商買超280.8億元，雖然上半年官股券商賣超達812.7億元，不過下半年起明顯轉賣為買，對比外資自7月起連續站在賣方，同期間統計至10月中旬，官股買超金額達993.83億元，投信也大舉回補1,165.26億元。

事實上，台股企業基本面下半年來持續好轉，雖然近期AI族群出現拉回，但從科技股企業庫存水位分析，不論是庫存金額或庫存天數，相較去年高水準已明顯下降，回穩至健康水位，預料第三季仍能見到庫存持續下滑，包括庫存跌價損失提存的金額下降或是持續回沖都將反映在財報上，加上下半年的旺季拉貨效應，有利廠商獲利改善，預料台股EPS谷底已過。

以記憶體產業的報價為例，現今已出現落底回升趨勢，2023年以來全球半導體大廠陸續下修資本支出，其中又以記憶體廠商下修幅度最大，DRAM資本支出自年增19％下修至年減3％，NAND Flash資本支出更是由年增19％下修至年減16％，反映2024年需求下降之下，業者僅憑減產幅度收斂便可擴大位元供給。

受惠於DRAM、NAND Flash供應商陸續啟動減產，在歷經兩季供給大幅下滑後，促使下游通路商、IDM廠啟動補庫存需求，觀察DRAM、NAND Flash報價，除現貨價反彈外，重議的合約價也出現上揚，整體而言，可看到記憶體價格已觸底回升。

本次以巴衝突對股市的影響不明顯，主要是因為中東地緣政治問題多屬於區域性質，且從長線統計來看，不論以阿、以巴衝突後一個月，美股平均僅小幅下跌0.6％，反映影響不深，惟本次衝突後續宜密切觀察兩大重點，第一是中東政治勢力變化；第二是伊朗等周邊國家是否介入此次戰爭，進而加劇霍爾木茲海峽關閉的風險，激化油價大幅波動，使得通膨回落再度受到干擾，此時才可能影響台、美股市的投資信心。

對市場影響較深的仍是聯準會動向，根據近期全球市場變化以及聯準會官員的談話，市場對聯準會今年再升息的預期降低，聯準會副主席傑佛森與多名官員陸續表示，債券殖利率上升已產生金融環境緊縮的效果，進一步行動的必要性降低，加上中東局勢緊張，也帶動資金避往公債等安全資產的需求。從期貨市場預測來看，11月維持利率不變機率以大幅升至94％，今年進一步升息的機率也同步降至不到三成，惟高利率環境可能維持較長時間。

通膨數據分析，美國9月份CPI月增0.4％，較前月的0.6％下降，但高於市場預期0.3％，年增率3.7％，也高於市場預期3.6％，不過重點的核心CPI月增率持平在0.3％，年增率降至4.1％，雙雙符合市場預期，而限縮通膨降幅的主因，為國際油價的上漲與季節性出遊等因素，反映通膨雖然具有韌性，但確實已在下降趨勢中。

年底前的台股投資，建議逢低擇優布局財務結構穩健、現金流量佳及技術與產品具競爭力之產業與個股，等待基本面迎來轉機，類股可聚焦高速運算相關的AI伺服器、散熱等電子零組件，以及網路通訊、記憶體、IP服務、IC設計等。