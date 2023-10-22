中東亂 黃金盤中衝破2,000美元

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今年紐約黃金期貨價格走勢

擔憂以巴衝突升高將引發中東局勢陷入動盪，做為主要避險資產的黃金價格上衝，20日盤中一度突破2千美元重要心理關卡，為8月份以來首見。此外，國際油價也在中東情勢持續緊繃下連續第二周收高。

12月交割的紐約黃金期貨20日收盤上漲12.9美元，漲幅0.64％，收在每盎司1,993.1美元。盤中最高曾升抵2,009.2美元，不僅創近三個月高位，並為8月1日以來盤中首度突破2千美元重要關卡。累計一周紐約期金漲幅為2.43％。黃金現貨同日也收高0.4％到1,977.2美元，周漲2.4％。

Forex .com分析師拉薩沙德（Fawad Razaqzada）指出，過去兩周受到中東地緣政治緊張，促使黃金在避險資金流入下走強。美國聯準會主席鮑爾日前發表有關略傾鴿派的言論令美元受壓，也有助為金價帶來支撐。通常美元走弱，讓以美元計價的金屬對投資者而言更具吸引力。

另外，國際油價20日震盪收低，西德州期油下跌0.7％到每桶88.75美元，布蘭特期油也滑落0.2％到92.16美元，但兩者指標油價依然連兩周上漲，周線漲幅各為1.2％與1.4％。Schneider Electric大宗商品分析師史旺（Brian Swan）指出，雖然以巴衝突對原油供需的直接影響有限，但衝突不斷惡化仍對油價波動造成衝擊。

在中東情勢的最新發展方面，美歐國家不斷向以色列政府施壓，要求延後對加薩的地面攻擊，以爭取更多時間營救被哈瑪斯擄走的人質，目前哈瑪斯已宣布釋放兩名被綁架的美國公民。

以色列除了持續對加薩展開空襲，日前還公布加薩行動三階段計畫，第一階段是當下軍事行動，旨在摧毀哈瑪斯基礎設施，第二階段則包括低強度作戰，繼續消滅零星的抵抗力量。第三階段則在加薩地區設立新政權，為當地民眾創造安全的生活環境。