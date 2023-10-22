特斯拉周跌15％ 今年最慘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國電動車龍頭特斯拉上季（7至9月）表現欠佳引發華爾街憂心，股價周線跌幅超過15％，創下今年以來最慘一周。美銀、Wedbush、摩根大通近日紛紛下修特斯拉目標價，分析師甚至認為特斯拉已跌落神壇，越來越像一家普通汽車公司。

特斯拉股價20日收跌3.69％報211.99美元，連續三天收黑，累計一周大跌15.58％，創去年12月23日以來最差單周表現，連帶拖累電動車同業股價走低。電動卡車製造商Rivian股價在20日收盤下跌2.6％至16.72美元，VinFast股價下跌5.5％至5.38美元。

特斯拉上季淨利銳減44％，且營收、獲利皆不如華爾街預期，為2019年第二季以來首例。今年以來特斯拉為了刺激需求已多次降價，但交車量並未因此成長。

摩根大通最新報告表示：「特斯拉將近8千億美元市值看似越來越難以長久。」將特斯拉股票評等維持在「低於大盤」，目標價135美元較目前股價低36％。

摩根大通指出，特斯拉上季稅前息前獲利率7.5％已無法在同業中脫穎而出，因為通用汽車第二季稅前息前獲利率達7.2％，福特汽車也有8.4％。

摩根大通表示，特斯拉如今不僅獲利率和同業不相上下，營收成長也不出色，暗示特斯拉已不再具備當年的電動車光環，更不是執行長馬斯克口中的科技公司，反而越來越像普通汽車公司。

Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）也表示，特斯拉上季財報發表會是場「小災難」，投資人不僅得承受獲利萎縮的噩耗，且馬斯克還暗示未來可能再降價。