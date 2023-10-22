氣候科技投資銳減40％

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跨國會計師事務所PwC本周發布報告指出，截至9月的1年內，全球創投及私募股權基金對氣候科技新創公司的投資，銳減逾40％，主要是經濟前景不明及地緣政治衝突，打擊投資人信心。

根據PwC17日公布的「2023氣候科技現狀報告」（State of Climate Tech 2023），氣候科技新創公司最近1年（迄至9月）僅爭取到645.5億美元資金的挹注，與去年同期相比驟減40.5％。

但PwC報告發現，相較同時間創投及私募基金對所有產業的投資下滑50.2％，氣候科技產業的投資減幅算是小的。迄至9月的12個月時間，創投與私募基金總投資額6,382億美元，1年前高達1.28兆美元。

報告指出，儘管氣候科技業的吸金功力相形之下略勝一籌，但此次金額大減讓投資規模倒退回5年前的水準。對於氣候科技產業的投資縮手，報告列舉若干原因，包括地緣政治動盪、通膨、升息、估值下降。

PwC全球氣候部門主管考克斯（Emma Cox）指出，PwC鼓勵投資天平傾向最能削減碳排放的技術。PwC表示，目前迫切需要以創新的方式，緩解、衡量及適應氣候變遷問題。

PwC上個月警告，全球脫碳率（decarbonisation rate）的下滑速度拉警報。目前全球平均脫碳率須達17.2％，才能符合巴黎氣候協定的限制暖化目標。然而，PwC指出，17.2％脫碳率比去年達到的2.5％高出近7倍。