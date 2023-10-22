古德溫研發健康汽水 異軍突起

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美國功能性汽水品牌Olipop共同創辦人兼執行長古德溫（Ben Goodwin）主打更健康的益生元汽水而起家，按業績趨勢，今年銷售額可望突破2億美元。

現年38歲的他，跟萊斯特（David Lester）在2018年共同成立Olipop，目標是其產品能讓大家飲食更健康又不必做重大轉變。創業首年，Olipop在北加州40家超市創造85.2萬美元總營收額。後來發展成全國品牌，其引人注意的包裝設計和像沙士等懷舊口味獲得Z和千禧世代的喜愛。

做為公司配方師的古德溫不斷研發誘人口味汽水。他表示，某個夜晚躺在床上子自己問自己，能否做出最奇怪和最難的口味？之後就調製出香蕉奶油的汽水。

即使Olipop模仿其他品牌受歡迎口味汽水，也會標榜自家成分的與眾不同。例如，許多受歡迎品牌汽水每罐含糖約39公克，但Olipop卻把含糖量降至2到5公克，並加入9公克纖維，每罐價格約2.49美元（約新台幣80元）。

隨著大眾健康意識抬頭，尤其重視腸道健康，「Olipop」在谷歌被搜尋次數飆升，今年上半年營收達到1億美元。

回顧過去，古德溫和萊斯特把創業的10萬美元投資發展成龐大事業，每月銷售額達2千萬美元。本來在加州大學聖塔克魯茲分校攻讀環境科學的古德溫，為協助朋友創辦的康普茶公司而在2005年輟學。他透過學習如何沖泡康普茶，激發出對有關腸道健康和各種成分提升其功效等好奇心。

古德溫希望創造出自家有益腸道健康和好喝的汽水，而在2008年離開康普茶公司。他選擇研發功能性汽水，因為汽水已是美國人最常喝的飲料之一，若要研發出大家接受的健康飲料，透過汽水來開發是完美選擇。

離職後的四年裡，古德溫借用朋友家後院做臨時實驗室，雇用微生物學家艾里哈特（Jim Ilehder）協助開發配方。期間他不斷兼差，不斷為其實驗提供所需經費。他估計，當初為此投入約30萬美元。

2012年在友人牽線下，古德溫與萊斯特認識並彼此欣賞。2013年成為合作夥伴，萊斯特加入其2009年創立的益生菌汽水品牌Obi。儘管Obi發展不如意並在2016年把公司賣掉，但兩人並未放棄繼續合作創業。

古德溫重回實驗室，在鑽研益生菌抑或益生元之間，他選擇把焦點放在後者，因為新研究顯示其對腸道和大腦都有益處。益生元是非消化性纖維有助刺激腸道培養出好菌。

他在2018年完成新配方，把植物性藥材、植物纖維和益生元等混合起來。由於其配方包含膳食纖維和寡糖（oligosaccharide），萊斯特建議以寡糖英文縮寫oli和美國中西部的汽水俗稱pop，結合成為新公司名稱。

Olipop在2019年初推出薑檸檬、草莓香草和肉桂可樂等三款口味汽水。當年營收突破85萬美元，並向Target和沃爾瑪等全美著名大賣場供貨銷售。古德溫與萊斯特同年籌措250萬美元「種子資本」，擴大零售規模。

根據Pitchbook資料，Olipop截至今年1月2日止已籌資5,540萬美元，估值達約2億美元。