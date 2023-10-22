陸衝半導體 9月融資額增逾300%

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大陸9月半導體融資規模與件數狀況

在全球半導體自主化浪潮下，受歐美制裁措施針對的中國大陸，出現透過融資加速打造本土半導體產業鏈的狀況。今年9月份，大陸半導體產業相關融資規模按月大增逾300％，其中「滬粵蘇浙」等東南沿海地方最為積極帶頭衝。

集微網21日根據統計資料報導指出，在美中科技戰愈演愈烈下，今年9月份，大陸發生約44起半導體相關融資案，件數雖較8月減少8％，但總融資規模超過人民幣（下同）183億元，較8月大增326％。細分項目來看，受到關注的半導體設備、材料、IP、邏輯晶片與光電器件融資活躍度最高。

美國去年10月對中國祭出晶片出口禁令，日前又頒布更新版加大限制，催動大陸設法加速人工智慧（AI）與半導體設備等領域自主發展的決心。9月融資總額受到兩起逾10億元的融資案帶動衝高，一件是晶圓加工領域的積塔半導體135億元融資，另一件正是制裁焦點AI產業的燧原科技，得到弘卓資本等的20億元D輪融資。

積塔半導體與燧原科技根據地都在上海，從地域來看，9月份大陸半導體融資案數量王頭銜也由上海奪下，以10件居首。廣東、江蘇、浙江等沿海大省緊追在後，反映未來長三角將是大陸半導體自主化最關鍵的地域。如上海持續加碼晶片產業，近日臨港新片區基金等機構就協助IC設計企業上海類比半導體技術完成新一輪股權融資。

另一個美國制裁焦點的晶片製造設備，相關陸企繼續得到金援。9月獲得融資的半導體設備廠商包括華易泰、眾鴻電子、芯米半導體、森美協爾等。獲得B輪融資的華易泰被指稱，其濕製程清洗設備在顆粒物去除率、設備穩定度能看齊全球一線大廠，且產品有價格競爭力。

量測檢測則是9月半導體設備在融資上最活躍的領域，相關業者法博思在期間完成數千萬元A輪融資。森美協爾獲得深創投、興橙資本、華登國際等資本青睞，完成逾億元級別的融資。

報導指出，受到美方制裁的大陸晶圓代工龍頭中芯國際是推動大陸本土產業鏈發展的重要力量，中芯國際旗下私募股權機構中芯聚源9月相關投資，包括領投半導體設備關鍵零部件射頻和等離子系統供應商上海勵兆科技的數千萬元Pre-A輪融資，並參與IC載板廠商芯聚德天使輪融資。