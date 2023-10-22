中國禁石墨出口 美韓評估衝擊

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中美科技戰愈演愈烈令全球資源戰升溫。為反制美國的晶片制裁，中國政府20日宣布，調整對石墨的出口管制措施以維護國安。市場擔憂中方此舉會否大幅影響當前火熱的電動車產業，美韓等大國隨後表示，正在研究與討論潛在影響，並與盟國就如何打造可靠供應鏈進行溝通。

綜合韓聯社等外媒21日報導，美國白宮發言人美東時間20日表示，在中國調整對石墨出口管制後，美國已和盟友接觸溝通，評估中國限制石墨出口潛在影響。

白宮強調，相關事件反映出供應鏈多樣化的必要性，美國也將繼續和盟友、夥伴合作，建立安全、可持續且有韌性的關鍵供應鏈。

韓國政府20日也針對事件立即開會，召集主要電池廠商討論應對方案，韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根在當天會議上盤點石墨供需形勢與檢查供應鏈狀況，電池產業協會與主要電池廠商都派出代表與會。

韓國產業通商資源部資料顯示，韓國2022年進口電池負極材料的人造與天然石墨共達2.41億美元，且當中93.7％從中國進口。韓國業界認為，中國新規定需要更多時間審批，恐造成供應不暢，需要提前擴大材料庫存。

報導指出，受衝擊最大的韓企預計是LG新能源電池供應鏈的企業POSCO Future M，它是當地唯一生產石墨生產電池負極材料的企業，但主要從中國進口球化石墨。此外，直接從中企進口成品負極材料的韓國電池廠或也受到影響。報導稱，韓國產業通商資源部將與中國商務部對話，爭取將韓企遭受的衝擊降到最低。韓國也會設法打造自主可控的當地人造石墨工廠，並與坦尚尼亞等國簽署石墨礦產長期供應協議。