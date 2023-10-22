總額逾9,400億人民幣 22地擬發特殊再融資債券

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

地方沉重的債務問題，已成為大陸經濟發展的不定時炸彈。為謀加速化債，10月以來各地政府加速宣布發行特殊再融資債券，用以募資置換當地的隱形債務。20日新疆、河北入列讓擬發行特殊再融資債券的地方增至22個，總額逾人民幣（下同）9,400億元。

綜合陸媒21日報導，自4月份債壓沉重的貴州省喊話中央，聲稱已無法自力解決債務問題後，讓大陸地方債務惡化的問題浮上檯面，處理隱性債務更是一大難關。

所謂的隱性債務，是指地方政府在法定債限額之外，直接或承諾以財政資金償還、違法提供擔保等方式舉借的債務。在這當中，「城投債」是各地方隱性債務的最大部分，譬如江蘇省，城投債規模甚至超過政府債券規模。加上城投債項目融資中，85％以上靠銀行貸款，因此成為地方債務中最具風險的部分。

陸媒估計，大陸地方隱性債務約為52兆～58兆元，為顯性債務的1.5～1.7倍。但國際投行高盛等估計，大陸地方債務總額高達94兆元，這包括未被納入資產負債表的負債。為了解地方債務情況，今年8月大陸國務院曾派出工作小組，前往十多個財政最差的省份進行摸底，以圖解決地方債務問題。

自10月6日內蒙古宣布擬發行規模663.2億元的特殊再融資債券後，多地隨後響應，迄今單筆最高的特殊再融資債券，為13日貴州發行的882.38億元。至20日新疆、河北擬分別發行56億元、277億元的特殊再融資債券後，短短約兩周，大陸已有22個地方政府擬發行特殊再融資債券，總額逾9,400億元。

報導稱，不同於普通再融資債券的募集資金是用於償還到期政府債券本金，特殊再融資債募集的資金是用於置換地方隱性債務。方正證券分析師張偉表示，相較2020年至2022年上一輪特殊再融資債發行，本輪的發行節奏較快，發行期限也更長。