人行行長：推動金融機構降低貸款利率

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對於大陸貨幣政策的下一步重點，中國人民銀行行長潘功勝21日表示，預計釋放貸款市場報價利率（LPR）改革紅利，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。

人行20日剛公布的10月份1年、5年期LPR均維持不變，連兩個月持平，市場關注人行下一步動態。

中國人大網公布，潘功勝21日在第14屆全國人大常委會第六次會議進行金融工作報告時表示，金融系統下一步將堅持穩字當頭、穩中求進，精準有力實施總體調控，切實加強金融監管，聚焦擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟運行持續回升。

對於未來金融系統重點任務，潘功勝指出，將繼續實施穩健的貨幣政策、全面加強和完善金融監管、持續提高金融服務實體經濟的能力、不斷深化金融改革和對外開放、積極穩妥防範化解金融風險、著力維護金融市場穩健運行等六大項目。

潘功勝也談及貨幣政策。他表示，將釋放LPR改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機製作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。並維護好存貸款市場秩序。另外，結構上要聚焦重點，繼續加大對普惠小微、製造業、綠色、科技創新、基礎設施建設等支持，還將用好普惠小微貸款支持工具、保交樓貸款支持計畫和租賃住房貸款支持計畫。

至於實體經濟方面，潘功勝表示，將持續增加先進製造業、戰略性新興產業、科技型企業等重點領域金融供給。加大保交樓金融支持力度，規劃建設保障性住房的金融支持工作。