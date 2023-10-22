陸大煉化計畫 Aramco擬入股 加碼在陸布局

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繼今年3月入股榮盛石化、9月與盛虹石化簽署合作架構協議後，全球最大石油生產商：沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco，近日再度展現對大陸煉化資產的投資意願。Aramco近日宣布，正在評估山東裕龍的潛在投資機會。

澎湃新聞報導，Aramco披露，近日與南山集團、山東能源集團、山東裕龍簽署合作備忘錄，以推動關於Aramco可能收購山東裕龍10％戰略股權的相關討論，這起交易取決於盡職調查、交易文件的談判以及必要的監管批准。

總投資超過人民幣1千億元的山東裕龍煉化整合計畫，位於山東省煙台市龍口，目前工程建設正處於收尾階段。該計畫第一期設計原油加工能力為每年2千萬噸，也將生產大量石化產品及衍生產品。根據協議，Aramco將向山東裕龍提供原油，以及其他潛在原料。

Aramco下游業務總裁Mohammed Y. Al Qahtani10月上旬在跨國公司領導人青島峰會開幕式致詞時透露，Aramco於2023年與大陸合作夥伴簽署價值高達80億美元的合約，扎根大陸多個省份不斷發展壯大，又指Aramco對山東省內包括裕龍計畫在內的大型煉油化工一體化計畫興趣濃厚。

報導指出，Aramco再次戰略投資大陸民營煉化企業並不令人意外。早在上半年就有市場消息傳出，Aramco在大陸「掃貨」不是結束而是開始，該公司仍在考察大陸的多個大煉化項目。

Aramco接連出手的背後，是中沙在能源領域合作的升級擴大，以及其透過投資鎖定原油出口管道的長期戰略意圖，同時可進一步擴展在大陸下游化工品領域的布局。對大陸民營煉化企業而言，與上游綁定可獲得長期穩定的原油，以及其他化工原料供應，進而增強石油化工產業鏈的穩定性。