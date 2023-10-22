大陸雙節釋放消費回暖信號

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2023年中秋節、十一黃金周假期期間，大陸的假日經濟強勁增長，消費者出行軌跡遍及全球，顯示著消費加速回暖，大陸經濟內生動力持續增強。

譬如，長假期間，以億為單位的鐵路運量，以十億為單位的假日電影票房，以數千億為單位的國內旅遊收入等。瑞士新蘇黎世報網站以「黃金周：中國正掀起旅遊大潮」為題表示，熱門觀光目的地幾乎客滿。

向好的經濟是黃金周消費活躍的重要鋪墊之一，今年繼8月、9月多項經濟資料顯著回升之後，國際輿論評價大陸正延續經濟復甦勢頭。媒體援引美國斯佩斯諾公司資料稱，大陸經濟在9月份顯現出更為強勁的復甦跡象，這家依靠衛星圖像分析經濟活動的專業公司認為，大陸購物中心周邊活動繼8月份增長後，9月依然處於相對較高水準。

尤其黃金周還激發了大陸境內的旅遊消費，除了持續火爆的熱門景點，旅遊目的地更加多元，避開人流的「反向旅遊」應運而生，將很多人帶到小而美的三四線城市和新開發景點，國內遊對經濟發展更多層次、更寬領域的輻射帶動作用日益明顯。

各地也利用長假舉辦豐富多彩的文旅活動，像是景德鎮浮梁草莓音樂節、太湖灣音樂節、海口同程音樂生活節、上海外灘燈光秀等活動，成為各地吸引遊客的重要加分項目。

境外旅遊同樣表現不俗。美國CNBC報導，早在黃金周假期前夕，大陸出境遊已經出現激增。為了吸引陸客回歸，多國早已提前布局、搶占商機。

例如，韓國政府發布「關於吸引中國遊客的方案」，宣布在今年底前免除大陸跟團遊客的電子簽證手續費，並在北京、上海舉行旅遊推介活動；澳洲旅遊局為黃金周抵澳首個大陸旅遊團舉行機場歡迎儀式，當地旅遊局官員表示，「我們為中國遊客歸來做好了準備」；沙烏地阿拉伯旅遊局亞太區總裁戴翰森表示，透過推出「歡迎中國」系列活動，沙國努力成為大陸出境遊市場的重要目的地之一……。

在世界經濟下行壓力猶存、外部環境更趨複雜嚴峻的背景下，黃金周期間大陸民眾消費出遊的火爆場面，成功吸引了外媒關注目光。路透報導指出，隨著大陸經濟回穩，2023年中秋、十一雙節期間的消費者支出引發經濟學家關注。

美國華爾街日報在題為「中國經濟假期加速」的報導中提到，隨著大陸進入中秋和十一長假，旅遊業迎來興旺一周，有關資料延續了大陸經濟的一連串向好信號。

黃金周已是觀察大陸經濟的視窗，假日經濟持續火爆下，折射的是消費者信心增長，預示著消費對大陸經濟增長的新引擎作用進一步增強。今年以來，面對複雜的外部環境，大陸經濟持續恢復，經濟增速在全球主要經濟體中表現亮眼。這輪假日消費熱潮，再次顯示大陸經濟正設法努力自下行軌道中回升。