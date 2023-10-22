房貸壽險冷颼颼 僅2成投保

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房貸壽險兩大類型

根據財團法人金融聯合徵信中心的統計資料，今年第一季的房貸族平均貸款金額約905萬元，每位房貸族平均背負近千萬的房貸，若貸款者又同時為家中主要經濟來源，肩上負擔沉重可想而知。但根據統計顯示，目前台灣房貸壽險的投保比例僅有2成，意即每十位申辦房貸的貸款者，僅有二位投保房貸壽險，保障明顯不足。

壽險業者表示，民眾隨著晉升有房階級的同時，家庭責任愈重，家庭風險的分擔就更加重要，唯有將家庭保障補足，才能無後顧之憂的衝刺未來，建議可透過房貸壽險進一步為家人的生活撐起防護傘。

法國巴黎人壽身為國內房貸型保險與投資型保險的領導品牌，多年來致力推廣房貸型壽險保障的重要觀念，希望在國人負擔高房貸同時，可為辛苦買下的家增添多一分重要保障。近日推出全新「活力成家定期壽險」，提供身故與完全失能二大重要保障，在不幸發生身故或完全失能的狀況時，透過保險保障擔下家庭重擔，撐起房貸無法繳交的風險。

目前多家銀行與壽險公司合作，在民眾辦理房貸的時候，也會提供房貸壽險商品。多數房貸壽險都可分為平準型與遞減型兩種，平準型就是保額在繳納房貸期間都是一樣的，因此房貸繳完之後的餘額可當作留給家人的壽險保障，因此保費上比較貴；至於遞減型則是指保額隨著房貸減少逐年遞減，純粹用來保障繳納房貸期間萬一發生無法續繳房貸時的風險，因此保費比較便宜。

法國巴黎人壽活力成家定期壽險也提供平準型與遞減型兩種保費方案，建議不同需求族群依照自身需求選擇。如因家庭開銷大，須扶養小孩與照顧父母的三明治族，有經費的考量又希望為家庭建構保障時，「法國巴黎人壽活力成家遞減型定期壽險」就是好選擇，因其保額隨著剩餘房貸減少而降低，保費也相對較低。而平準型則提供保障期間保額不變的完善保護，適合預算充足，同時也希望補足家庭壽險缺口的族群。