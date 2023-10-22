眼疾年輕化 業者推新單強化四大保障

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科技日新月異，行動載具普及人手一機，用眼過度已是3C時代無法避免的問題，根據國內健康類雜誌報導，國人因白內障、黃斑部病變、青光眼及視網膜剝離等眼疾就醫人數逐年倍增，且有年輕化的現象，鑑於國人的保障需求，壽險業者推出強化現代人四大眼睛疾病的保障。

近年來壽險業者針對特定部位推出專屬保障的保單，例如針對牙冠、植牙、假牙提供定期的牙齒險，近期則有業者針對眼睛相關的疾病推出保障，希望讓民眾在醫療險之外，可以針對特定部位有更完善的保障。

元大人壽推出的「好視元滿保險」以主約形式出單，無須另外投保一張主約，繳費年期分為10年、15年及20年，保障期間直至被保險人保險年齡86歲。此商品針對白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等四大眼疾以及雙目失明提供相關醫療保障；若被保險人於保障期間身故，則提供身故保險金，延續對家人的愛；若契約持續有效，保障滿期將可領取滿期保險金，靈活運用於退休規劃。

以30歲元先生為例，投保「元大人壽好視元滿保險」，繳費20年，保險金額3萬元，年繳保險費13,050元，選擇自動轉帳再享1％折扣，折扣後年繳保險費12,918元。保險期間，50歲若因疾病或傷害罹患白內障可獲得6萬元保險金；罹患視網膜剝離、黃斑部病變、青光眼則皆可獲得3萬元保險金，每項給付以一次為限。若保險年齡達86歲仍生存則可領回滿期保險金26.1萬元。

壽險業者指出，隨超高齡化社會來臨，過去許多醫療險已經無法滿足邁入老年後的醫療支出，尤其針對眼部、牙齒等老年後可能會有較高醫療支出項目，可及早透過專屬的醫療商品來補強。