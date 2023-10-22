智能監控 農險理賠更方便

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產險業者運用智能監控氣象變化，農業保險保戶不必申請理賠金自動入帳或者在第一時間接獲理賠達標通知，即可以向產險公司申請理賠。

明台產物表示，該公司針對氣候參數型農業保險在9月底推出「農險理賠快易通」智能理賠服務，在台灣10月初台灣遭受「小犬」颱風侵襲時，馬上就派上用場，在該次風災立即賠付68件柚子保單。

除了賠付68件柚子保單外，明台產物理賠本部副總經理李志昌指出，因為氣候變遷今年侵台颱風大增，今年度共有4次風災、柚子保險理賠件數累計達到787件的歷年高峰，平均單件賠款金額新台幣8,118元，主要災損區域在於台南、宜蘭、花蓮區域，其中有61位農民一年度領到3次理賠款項，全位於台南，而有324位農民則領到2次款項，但累積理賠金額仍以保單所載之保險金額為上限。

富邦產險同樣利用機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知。富邦產險說明，只要符合理賠條件，即會在第一時間主動聯絡保戶，主動理賠給付保險金，讓保戶不用天天監控溫度，更不用親自到保險公司申請理賠。

國泰產險強調，該公司番石榴及芒果險保戶均享有理賠即時通服務，番石榴險屬參數型農作物保險，智能比對完成後即自動發送賠款核算結果通知，芒果險以政府災助連結型為主，系統亦同步主動發送推播訊息，提醒保戶可向政府申請災害補助，並依政府核定災害通知書來進行理賠。

但由於近三年颱風轉向日本，台灣風災損失減少，有些產險公司發現農漁民投保件數明顯也減少。明台產險認為，該公司在民國108年開辦柚子保險以來，投保件數最高峰時一年達456件，平均保額約16萬元，但今年下降至413件，倘若是未投保或未續保的農民，今年4次颱風的災損都無法獲得理賠。

因此，明台產險仍建議柚農明年可多加投保，以台南地區每公頃保額36.5萬元為例，扣除政府補助5成的保費，實際上每年保費僅需2.5萬元，即可降低颱風帶來的損失。