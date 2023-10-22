路易莎咖啡董事長黃銘賢 挑戰精品咖啡極限

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為因應世界咖啡新浪潮，並為集團創造新的成長動能，路易莎董事長黃銘賢9月27日發表創新研發「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，標榜採「焠火輕焙」咖啡豆，有別於其他咖啡，因較高的焦黑色咖啡豆能更精準去除苦味、提煉出純然水果韻味、香氣與飽滿圓潤的甜味，更借鑒葡萄酒發酵過程發展出級精緻的「厭氧處理法」，將菌種發酵、冷熱發酵、酒桶靜置、蜜處理等，創造帶有果香的風味的「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」。

同一天，黃銘賢並發表路易莎的全新品牌識別，除將原本的橘色女人頭改成白色外，還有黑色簍空女神風格，更特別的是女神「添翼」，象徵啟航到嶄新的未來。同時，門市的招牌也由原來的橘色底，黑色路易莎字體，改成灰銀色浮雕設計，在內裝上，則改成以白色輕工業風的新潮年輕化為主，並有十多種選色搭配呈現不同的風格。

表面上看，此不過是路易莎發布咖啡產品線上的「新品」，以及公布新的CI。事實上，這意味著黃銘賢已做好帶領路易莎打國際盃的準備，為揮軍國際的起手式。

黃銘賢說，疫情期間自己在沉潛中尋求突破，想重新詮釋「咖啡的DNA。」於是他前往咖啡的發源地衣索比亞，精選出300多支阿拉比卡夢幻品種，從生豆的處理法到烘焙、沖煮方式開始研究，如何引出深藏在咖啡豆中的各種水果風味？經過兩年多的嘗試錯誤，他終於喝到在口中爆發柑橘、莓果、花香、葡萄酒、核果、香草、巧克力…果香奔放的新風韻，去除咖啡惱人的苦味、酸味與厚重味。黃銘賢說，這就是「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」無可取代的新魅力。

黃銘賢是全球連鎖咖啡品牌掌舵者中唯一的「烘豆職人」，路易莎更是唯一獲得國家品質獎最高榮譽的咖啡品牌，多年致力推廣精品平價咖啡並帶起風潮。但是，黃銘賢意識到，當連鎖超商、百貨賣場都競相標榜提供精品咖啡時，路易莎一定要築起難以跨越的護城河，才能讓「品牌常青」，而「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」系列就是路易莎咖啡「築起的高牆」，更是路易莎打國際盃的競爭優勢。

黃銘賢表示，「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」是路易莎展店的新策略，未來新店無論大小都採用全新CI，而既有路易莎門市，已經有100多家陸續更換招牌轉型，全台共有150多家「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡概念店」，每天提供六支以上自選不定期更換的品項，在內用熱的超越精品時會附上一小杯冰的，讓品飲者更能感受咖啡在口中爆發的水果風韻。

目前，路易莎已經研發出逾100種「BEYOND SPECIALTY 超越精品咖啡」，並維持20多品項經常替換，價格比一般手沖精品咖啡高出10元以上。黃銘賢表示，台灣消費者對精品咖啡的品味與價格接受逐年提升，「這就是路易莎擴大市場的新藍海。」。

把路易莎帶進國際，一直是黃銘賢的「志業」與「夢想」，所以從創業至今，黃銘賢持續挑戰自我。而「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」」不僅要超越市面上的手沖咖啡，更是黃銘與路易莎在超越自己！